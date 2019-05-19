揭密《捍衛任務3》基努李維 孤獨卻自在人生

2019-05-19 11:28 聯合新聞網 文章提供／遠見



基努李維星光大道留手印。 歐新社 分享 facebook 從《駭客任務》（The Matrix）系列電影走紅，到《捍衛任務》（John Wick）再度建立起完美的「殺神」象徵，基努李維（Keanu Reeves）一直以剛毅的硬漢形象深植觀眾心中，186公分的他有著完美的模特兒外型，帥氣的絡腮鬍遮掩不住眼神流露的真摯魅力──然而私底下的他，其實早已封閉了情感，過著孤獨卻自在的人生。

今年54歲的基努李維，歲月的凋零其實並沒有在他身上留下太多印記。25歲那年，靠著《阿比和阿弟的冒險》（Bill & Ted’s Excellent Adventure）初嘗走紅滋味，劇中單純和天真的模樣深植人心，甚至大家都還以為他就是個笨小孩，縱使被貼上標籤又遭媒體羞辱，個性溫和的他還是笑笑帶過。

在那之後幾年，他為了重新樹立形象，積極接拍不同類型的電影，歷經10餘年的浮浮沉沉、大起大落，終於在1999年一躍成為好萊塢一線影星，但親情和愛情的雙重打擊，卻在那本應該是幸福的時刻，成了他當頭棒喝的遺憾。

沒有結果的愛情 他卻從此封閉自我

基努李維曾有一段論及婚嫁的愛情，女友珍妮弗賽姆（Jennifer Syme）替他懷了一個女孩，兩人都對這小生命抱有極大的期望和企盼，但孩子生產後卻是個死胎，傳因為媽媽懷孕時吸毒導致，基努李維雖從不願證實，但此事卻在兩人心底留下了疙瘩。

2001年，珍妮弗賽姆車禍自撞喪生，車內被警方搜出多樣毒品和針頭。短時間內一次從生命中頓失兩位摯愛的基努李維，自此封閉情感，至今沒有和任何女性交往，維持單身漢的自在。

就算他如此帥氣、追求者眾，他始終不願意再把情感奉獻他人。

心愛的人走了 永遠就是一個人

基努李維曾說，也許在外界看來，傷痛終究會有恢復的一天，但對他來說，一旦心愛的人走了，你就永遠是一個人了；悲傷也許會有所改變，但它從來不會從生命消失。

悲傷也許會有所改變，但它從來不會從生命消失。

回過頭來，在《駭客任務》系列的成功，基努李維的轉變令人欣慰，他扮演的約翰維克不僅深植於觀眾心中，背後那落寞、孤寂卻沉著的態度，活出了自己對生命的探索，卻也有著不想被揭穿的過去……

近年來，基努李維和約翰維克似乎等同於無法切割的生命共同體，導演查德史塔赫斯基（Chad Stahelski）一直也僅從片面的零碎線索中，帶領觀眾融入那黑幫世界觀的全貌，縱使殺敵無數、刀刀見骨，但在那骨子裡奔竄、血液中所流淌的，是怨懟人生的寂寥，還有嚮往自由和平靜的純真。

最完美的暴力美學教科書

正式踏入第三集的《捍衛任務3：全面開戰》（John Wick: Chapter 3），延續了過去經典，完美的節奏、毫無冷場的劇情搭配根本無瑕疵的動作場面，在基努李維的幻化下有著扣人心弦的震撼。

該片不僅是當代最重要的「暴力美學」教科書，基努李維更將各式兵器玩弄於股掌之間，那神乎其技的視覺衝擊是無瑕的藝術，無論動作設計、剪接、運鏡、音效，那些你可能從沒想過的血腥，都有耐人尋味、拍案叫絕的呈現。

電影安排上，當中除了依序揭露約翰維克一直以來不為人知的身世背景，更令人無法忽視的則是世界觀的建構，從第一集獨特的「金幣」、「清理組」收屍、到充滿殺手入住的「大陸飯店」，以及第二集中出現的「標記」及「規定」，還有「組織」、「上層幹部」、「接線生」等元素。

編劇德瑞克柯斯達（Derek Kolstad）與導演查德史塔赫斯基試圖將許多的「問號」滲入在觀眾們欣賞電影過程中，利用不帶說明解釋的疑問激起觀眾們的無限想像，迴蕩更多蛛絲馬跡。

《捍衛任務3：全面開戰》除了保留首集《捍衛任務》所設定的殺手世界觀，續集則是在原有設定上，以組職訂定的「規則」為軸心，陸續地將各殺手之間的角色關係、組織運作以及標記的重要性娓娓道來，令訊息逐漸地明郎化。

巧妙的編排手法，讓觀眾們跟著電影的推進一步一步地進入了專屬於《捍衛任務》系列的殺手世界觀，每一段元素都是魅力。

基努李維和約翰維克 踏上了自己的療傷路

毫無疑問地，基努李維非常有企圖心的詮釋好這靈魂人物，背後付出的努力更自然不在話下。

為了與《捍衛任務3》中來自全球的武打高手抗衡，基努李維在開拍前4個月就投入嚴格特訓，不僅要向退役「海豹神兵」學習槍擊，還要鍛鍊騎馬、並接受柔道、巴西柔術、日本武術等綜合格鬥訓練，這些訓練完全超越前兩集加總的高強度特訓。

雖然該片絕對超過任何電影的特技動作量，不過基努李維說，「這些動作都超級困難，但我實在太愛約翰維克這個角色了，所以即使我已經54歲，我還是願意去挑戰我的極限。」

基努李維和約翰維克，兩人都在生命中失去了摯愛，他們用不同的方式踏上了復仇之路，卻也不再願意投入感情生活──個性低調的他，從不避諱以最平民的身分示人、同樣的衣服一穿再穿，靜靜地坐在路邊也不擺架子……

也許他正用自己的方式，找出替自我療傷的癒合之路。

由基努李維(左)演出的「捍衛任務3：全面開戰」超越「復仇者聯盟：終局之戰」北美本周周末票房。 圖／威視提供 分享 facebook

（作者／魯皓平 本文出自2019.05.18《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）