圖坦卡門聖甲蟲寶石如何形成 澳洲研究解開百年之謎

2019-05-19 09:40 香港01 記者洪怡霖／報導



埃及法老圖坦卡門，墓中藏有公元前1569至1315年第18王朝的財寶，是古埃及文明輝煌的象徵。路透 分享 facebook

這塊金絲雀黃色的石頭富含二氧化矽，是圖坦卡門胸前掛飾的一部份。寶石被多種珠寶以及金、銀包圍。

這顆存在2900萬年的黃寶石自1922年圖坦卡門被發現以來，一直備受科學家矚目。

英國考古學家霍華特・卡特（Howard Carter）發現圖坦卡門陵墓，是震撼全球的考古發現。卡特原以為這寶石只是一種常見的石英，但英國地理學家克萊頓（Patrick Clayton）在十多年後指出，它是一塊利比亞沙漠玻璃（Libyan Desert Glass，LDG）。

法老圖坦卡門（King Tutankhamun）胸前掛飾中央有一塊黃色聖甲蟲形狀的寶石。澳洲科學家5月2日發布研究，揭開這塊寶石的百年謎團。（Grand Egyptian Museum） 分享 facebook

利比亞沙漠玻璃是地球上最稀有的礦物之一。意大利礦物學家米歇爾（Vincenzo de Michele）在1990年代自行研究，之後指出隕石撞擊蘊藏豐富石英的沙漠時，會形成利比亞沙漠玻璃。但出現這種寶石的地方卻沒有發現任何隕石撞擊坑，這成為這套理論的一個缺陷。

上述利比亞沙漠玻璃來源理論在2013年被科學家修正和補充。這些研究人員表示，冰彗星或在沙漠上方爆炸，但因溫度過高，令沙漠的上層的沙融化，所以才能形成玻璃而沒留下任何隕石坑。

科學家如今聲稱，已徹底解開這個百年之謎。研究主要作者、來自澳洲柯廷理工大學（Curtin University）地球與行星科學系（School of Earth and Planetary Sciences）的高級研究員卡佛斯博士（Dr. Aaron Cavosie）表示，「隕石撞擊及空中爆炸都能導致（沙）融化，然而，只有隕石撞擊產生的震波才能形成高壓礦物。（研究人員）找到它內有萊氏石（Reidite）就是證實，它是由隕石撞擊造成的」。

圖坦卡門陵墓是為考古界重大發現，圖中可見卡特・霍華德與考古隊員正在處理出土中的棺木。（Getty Images） 分享 facebook

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文章授權轉載自《香港01》