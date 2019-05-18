波蘭千人吃蕉在抗議什麼？我們與波蘭香蕉的距離

來源╱法新社 分享 facebook

近日，波蘭博物館以「不該直接展示與性相關的作品」為理由，將已經在博物館展出數年的波蘭藝術家 Natalia LL 的作品下架——只因為影片內容是一名女子吃香蕉的畫面，此舉引發波蘭社會議論，也引起國際關注。我們想問，為什麼當女性情慾以藝術方式呈現，會被認為是傷風敗俗？為什麼女性情慾被公開談論時，會被認為對下一代造成「心理傷害」？本週性別快訊，為你帶來波蘭性別環境觀察。

波蘭，土地面積位居歐洲第十名。但國家的性別平等意識排行，可能遠比土地面積低得多。

2019 年 4 月 26 日，波蘭華沙國家博物館館長米齊奧列克（Jerzy Miziolek）以「與性別相關的作品，不該這麼直白的展示」、「博物館空間有限」等理由，將部分藝術作品下架。其中包含波蘭藝術家納塔莉亞・倫（Natalia LL）於 1973 年創作的「消費者藝術」（Consumer Art）影片，影片內容完整記錄一名女子食用香蕉的過程。

消息一出立刻引發波蘭社會對此事的討論，支持與反對聲浪也從各處竄出，有人支持撤下作品，並認為作品本身不雅觀、敗壞道德觀感；有人反對撤下作品，進一步說明吃香蕉不是性暗示，是「自由的象徵」。更有近千名群眾，在 29 日前往博物館，以「集體吃香蕉」抗議方式表達對館方的不滿。

吃香蕉影片為什麼會引人認為「不雅觀」？新上任的博物館館長又為什麼大動作「下架」已經展出數年的藝術作品？其中隱藏了什麼樣的性別意識問題？

博物館、文化部：家長說，小孩看了會心理受創

撤下藝術品事發後，社群上便有人發起「#bananaselfie」、「#BananowyProtest」等活動，邀請各界聲援響應，欲使館方感到壓力。再加上千人聚集的抗議行動，使得館長米齊奧列克發布聲明表示「會重新展出藝術品，但只會展至 5 月 6 日，屆時館內會重新佈置。」

波蘭文化部隨後在官網發布聲明，撇清未參與此次下架藝術品之決策，同時公開民眾投書——是一名家長聲稱自己的孩子因為博物館展出女性寬衣解帶等藝術作品，而感到「心理受創」的投書。

不論是波蘭國家博物館的回應，還是波蘭文化部的聲明，都蘊含了性別歧視與性別不平等之意味。包含「傷風敗俗」的作品，不被列入藝術品的範疇；女性寬衣解帶的樣貌，會讓孩子「心理受創」。整起事件以維護道德、考量下一代的心理狀態為理由，再次打壓女性，不允許女性談性、表現情慾，讓波蘭的女權進程，又倒退了一步。

女性情慾，為何總不允許以藝術方式展現？

吃香蕉影片被撤下，其實有三種不同層次的問題堆疊交纏，接下來讓我們一一梳理其中的脈絡與背後意識。

第一，館長米齊奧列克以「博物館空間有限」、「不該直接展示與性相關的作品」為由，要求下架納塔莉亞・倫的作品，除展現一旦有了環境限制，女性意識與情慾會是最先被捨棄與忽視的心態以外，也不允許女性情慾被以藝術的方式欣賞、看見。在情慾探索的過程裡，女性經驗原先就極少被著墨與在意，而當我們以藝術品做為出口表達時，也被波蘭博物館館長認為是「傷風敗俗」。

第二，在波蘭文化部的聲明中，我們更可以看見打壓女性情慾的進一步推進。波蘭文化部大可以針對此「撤作品事件」回應即可，但同時又公開了一封民眾投書，傳達家長認為裸露文化可能對孩子帶來影響的擔心與焦慮。不思考如何讓下一代以健康、全面的方式認識「性與情慾」，單方面的希望撇除所有與性相關的討論與作品，無疑是要求女性必須在性討論裡閉嘴與缺席。

第三，根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，波蘭攝影師 Justyna Piechuta 表示自己無法想像，直至今日仍有人以自己的眼光，禁止藝術品展出。納塔莉亞・倫的作品對 Justyna Piechuta 而言是女權的象徵，是在波蘭仍受到共產主義統治時期的創作，香蕉被當時的社會視為「奢侈品」，因此影片裡的香蕉是自由的表徵，與性暗示無直接相關。

此處有個有趣的想法，若依照「去性別化」的解釋，香蕉不代表性暗示，是自由的象徵，因此不應該被撤下。

那麼倘若作品本身就是要談性、談女性情慾，就會失去藝術品的價值，應該被下架嗎？

我們與波蘭香蕉的距離

下架吃香蕉影片事件，引發近千人抗議以外，許多波蘭名人也紛紛響應，包含女演員 Magdalena Cielecka、Matylda Damięcka和導演 Andrzej Saramonowicz 等演藝工作者都加入社群活動。根據美聯社報導，Magdalena Cielecka 更表示「一個藝術家若要進行創造，必須是在自由的情況下。」，並以舉槍姿勢拿著香蕉，抗議藝術家的作品不該被如此對待。

根據《關鍵評論網》報導，在人權觀察組織公布的最新報告《政府壓力揮之不去：對波蘭女性權利的攻擊》中指出：「波蘭的法律與正義黨（Prawo i Sprawiedliwość，簡稱 PiS）自從 2015 年上台執政以後，就經常以幾乎無預警的臨檢和削減經費打擊女權團體。受到打擊的不只是女權人士和非政府組織。許多支持女權示威或與女權團體合作的公務員也被移送懲戒，甚至飯碗不保。」

此次引發爭議的吃香蕉影片下架事件，也是眾多打壓女性行動中的其中一環。

與波蘭相隔八千公里的台灣，看似與此事件無直接關連，但其實也與波蘭有著相同的處境。時至今日，台灣也仍有許多女權人士及團體，包含台灣國際女性影展、楊雅晴等人，一直在為爭取女性情慾自主努力著。

台灣國際女性影展（下簡稱女影）由台灣女性影像學會所創辦，在台灣深耕 20 餘年，經常能在戲院、社區、校園與藝文中心裡看見女影的蹤影。他們透過藝文、電影等藝術形式向民眾傳達多元、多角度的女性主義思想，試想波蘭此例若套用至台灣，政府以「女影的電影是傷風敗俗的」為理由，禁止女影在各地巡迴，對爭取女權的進程會是多大的傷害？

楊雅晴在 2009 年開始執行《百吻巴黎》計畫時，引來社會無數輿論撻伐，說她不檢點、怎麼有臉親這麼多人、以後一定嫁不出去。讓她開始體認到台灣社會對女性情慾的壓抑，更激起她的意志，她開始演講、寫書，呼籲女性應該拿回情慾的自主權，因為那本來就屬於我們。（推薦閱讀：楊雅晴 TED 演講全文：「親愛的女生，你們要拿回自己的身體、情慾、權利」）

楊雅晴在當時受到的辱罵與譴責，與波蘭今日下架女性吃香蕉影片，背後的邏輯其實是一樣的。我們必須看見，女性情慾與藝術不是二元對立，可以是息息相關、並融合唯一的；我們必須理解，女性情慾從來都不是一件羞恥的事；我們必須一直談女性處境、女性經驗、女性情慾，直到不再有人因為公開談情慾而被抨擊。

我們會一直談下去的。