女大生上傳畢業照 獲7萬個讚

2019-05-18 14:50 世界日報 編譯組╱屋崙17日電



在東屋崙土生土長的傅渥德（Corine Forward）把大學畢業照上傳在推特，希望能搏得讚賞，卻沒想到這麼轟動，共有7萬2800個喜歡，8500次轉推，還有數百則鼓勵她的話語。

22歲的她18日由喬治城大學畢業，是她家第一位大學畢業生。更難能可貴的是，她的GPA3.88，拿到極優等（magna cum laude）榮譽。在大學之前，傅渥德上的是巴洛阿圖私立寄宿學校東區大學預科學校（Eastside College Preparatory），是為過去有機會接受高等教育的學生所設的學校。

她引起瘋傳的推文原本是為了慶祝自己的學業表現。但造成轟動是因為她對故鄉引以為傲。她說：「我的追隨者很多都是喬治城或屋崙居民，我想讓他們知道，即使我已離開灣區，依舊熱愛故鄉。我希望他們知道，你可以離開屋崙，有所成就，再回到故鄉。」

她暑假的確會回故鄉，在屋崙的Fentons Creamery冰淇淋店打工。之後她要到紐約市，在哥倫比亞大學攻讀法律學位。

她說她會走上今天的路都和屋崙有關。她自中學就想讀法律，因為在她成長過程中，家人曾和警方衝突入獄，讓她接觸到犯罪司法體系。她希望日後能走刑事辯護的路，成為她的族群應該擁有的律師。

這個長程目標驅使傅渥德努力向前，尤其在喬治城讀書之時，來自屋崙的她必須適應東岸私校的生活。她剛去時聽到同學談他們的保姆、遊艇和他們去過的國家，自己卻連護照都沒有，的確有點差異。