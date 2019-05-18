表情包「不爽貓」病逝 七年來為主人大賺31億元

2019-05-18 13:11 聯合新聞網 綜合報導



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網紅「不爽貓」（Grumpy Cat）在14日因泌尿系統感染出現併發症而離世，主人塔芭莎（Tabatha Bundesen）在社群網站上發文表示，「不爽貓除了是我們的孩子與家中真愛的成員外，也曾為世上數百萬人帶來歡笑，即使是在其生命最艱難的時候」。不爽貓成名後，外界估算牠為主人大賺近1億美元（約新台幣31億元），也因此讓塔芭莎辭去原有的服務員工作。

根據《每日郵報》報導，塔芭莎在Twitter上發文宣布，不爽貓因為泌尿系統感染出現併發症，14日不幸病逝。不爽貓來自美國亞利桑那州，由於天生軟骨發育不全，導致咬合不正，看似永遠都擺出不開心的表情，其主人在2012年時為牠在YouTube上發布一支影片，讓牠瞬間爆紅，得到150萬Twitter追隨者、830萬Facebook粉絲、240萬的Instagram粉絲。

不爽貓成為多本暢銷書主角，還有導演將牠拍成電影，並代言多個貓咪飼料品牌，還擁有自己的咖啡品牌。除此之外，還曾因有飲料公司擅用不爽貓形象作為商標，因此遭判須付出約71萬美元（約新台幣2226萬元）的賠償金。

不爽貓的形象看似脾氣暴躁，但塔芭莎表示，牠在現實生活中脾氣溫和，不像表面上一樣。外界估算不爽貓成名後，大賺1億美元（約新台幣31億元），且讓塔芭莎辭去原有的女服務員工作，不過塔芭莎否認此說法，但拒絕透露約賺進多少錢。