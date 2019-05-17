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海洋浩劫？無人島一年飄進4億個垃圾、重達238噸

2019-05-17 18:10聯合新聞網 綜合報導

研究團隊在澳洲科科斯群島發現，在這裡的沙灘上佈滿從海裡飄來的垃圾，且被深埋進沙子...
研究團隊在澳洲科科斯群島發現，在這裡的沙灘上佈滿從海裡飄來的垃圾，且被深埋進沙子裡。圖擷自／Nature Scientific Reports
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在觀光客聚集的沙灘上，見到垃圾並不讓人意外，但若是在無人居住的孤島，還能發現超過238噸的垃圾，想必就十分令人吃驚。有研究團隊到澳洲科科斯群島發現，在這裡的沙灘上佈滿從海裡飄來的垃圾，且被深埋進沙子裡，光是1年就採集高達4.14億個塑膠廢棄物

綜合外媒報導，科科斯群島總共由27座小島組成，僅其中2座島嶼有人居住，且總人口僅約500人。澳洲塔斯馬尼亞大學海洋生態學家珍妮佛（Jennifer Lavers）在《Nature Scientific Reports》刊登報告指出，研究團隊在這些島上採集資料推測，2017年整個科科斯群島的人為碎片多達4.14億件並重達238噸，然而珍妮佛認為這僅僅是冰山一角。

珍妮佛在這些孤島上已工作15年，她表示此次研究只有推估到沙灘下10公分的垃圾數量，但若是繼續向下挖掘可以發現，塑膠垃圾的數量根本沒有減少，還越來越多、越密集，研究團隊預估，沙層中的塑膠量大概是表面可見的26倍，珍妮佛表示，全球對海洋垃圾的相關研究都大大低估了其嚴重程度。

在這238噸的垃圾中，大多數的垃圾都是一次性的塑膠廢棄物，如瓶蓋、吸管、牙刷等。珍妮佛的研究報告指出，科科斯群島的情況並不特殊，許多島嶼與沿海地區都反映出海洋垃圾的問題越來越嚴重，想要改善這場海洋浩劫必須從預防著手，重新檢視生產方式和消費模式，禁止一次性消耗品，從源頭上確實控管塑膠廢棄物進入海洋的可能。

海洋垃圾廢棄物沙灘澳洲吸管

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