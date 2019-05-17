WSJ：SAT巨變 擬納學生家庭社經背景 逆境加分

2019-05-17 14:34 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



美國大學理事會決定，SAT考試將納入「逆境分數」，幫助弱勢家庭，增加他們上大學的機會。路透社 分享 facebook

美國大學入學考試之一的「學術性向測驗」(SAT)出現巨大變化，負責這項考試的「大學理事會」考慮納入考生家庭的社會、經濟條件等背景分數，用「逆境分數」(Adversity Score)來反應學校招生的多元化，但族裔並沒有包含在內。

華爾街日報16日報導，富有家長行賄讓兒女進入名校的大學招生舞弊案爆發後，美國大學招生程序受到各界檢討，招收學生是否能夠反映種族多元化，也成為輿論討論焦點。

「大學理事會」(College Board)執行長科爾曼(David Coleman)告訴華爾街日報，有些非常優秀的學生SAT考試分數可能偏低，但是這些學生的成就卻是非凡的；他說：「SAT成績會有貧富差異的影響因素，因此我們不能坐視不管。」

報導指出，根據目前研議方案，未來考生家庭的社經背景，將以15個評鑑項目來評分，包括居住社區及考生就讀高中學校的犯罪率及貧窮率；大學院校收到申請入學者的資料時，將會看到這些指數，但考生自己則看不到這些指標分數。

華爾街日報指出，在去年展開的試辦計畫中，50所參與測試的大學院校在招生過程中採用了SAT的學生背景指數，「大學理事會」計畫今秋將繼續擴大這項試辦計畫，讓150所大學院校參加。

報導指出，科爾曼表示，種族背景並沒有包括在這份指數中，「大學理事會」是以可以公開取得的美國人口統計數據，整理出1分到100分的背景指數分數，得分50分屬於「一般」，超過50分則屬於「生活條件艱難」，低於50分則屬於「環境優渥」。

家庭收入的高低不同，是否造成學生SAT分數也有高低差異，長久以來一直是「大學理事會」關切重點；一般來說，白人學生的SAT分數較非洲裔學生、西語裔學生分數都來得高。

2018年的統計顯示，亞裔學生的SAT成績平均而言比白人學生略勝一籌，父母如果收入較高且擁有大學學歷，他們兒女的SAT考試成績通常也較出色。

華爾街日報指出，耶魯大學(Yale University)去年便參加了這項學生背景指數的試辦計畫；該校大學部招生主任昆蘭(Jeremiah Quinlan)指出，學校招收的低收入學生人數幾乎比往年多出一倍，在所有新生中約有20%學生是家族裡第一個有機會讀大學的孩子。

昆蘭說，學生背景指數對於我們審核的每一位申請入學者都具有影響，「它是讓我們大一新生能夠趨於更多元化的成功因素之一。」