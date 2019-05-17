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貝聿銘這麼說：最美的建築 是建築在時間上

2019-05-17 14:07世界日報 採訪中心／綜合16日電

建築泰斗貝聿銘作品－約翰甘迺迪總統圖書館。（美聯社）
建築泰斗貝聿銘作品－約翰甘迺迪總統圖書館。（美聯社）
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貝聿銘自1940年從麻省理工學院建築專業以優秀成績畢業以來，畢生與建築結下不解之緣，被公認為是20世紀世界最成功的建築師和最有影響的建築師之一。

貝聿銘的設計簡潔利落，合理，有秩序性；對形勢空間，建材與技術的不斷研究，是他作品精髓所在。他在美國設計的近50項大型建築中，就有24項獲獎。

中國建築學會總結貝聿銘的建築設計有三個特色：一是建築造型與所處環境自然融化。二是空間處理獨具匠心。三是建築材料考究和建築內部設計精巧。

貝聿銘曾說，「最美的建築，應該是建築在時間之上的，時間會給出一切答案。」

巴黎羅浮宮玻璃金字塔是貝聿銘別具匠心的設計，公認是當代建築藝術最偉大的奇跡，也讓他於1983年獲得建築界的最高榮譽「普立茲克獎」。

貝聿銘設計的Place Lace Ville Marie大廈，是蒙特利爾的地標建築。建於1962年，首創了地下購物區觀念，這是貝聿銘走向國際建築設計舞台的開山作品。

甘迺迪圖書館落成於1979年，由於設計新穎、造型大膽、技術高超，成為建築史上的傑作之一；建築界稱1979年為「貝聿銘年」，他於這一年獲得美國建築學院金質獎章。

貝聿銘設計的華盛頓國家美術館東館，被譽為「現代藝術當之無愧的標誌性作品」；此外，他設計的日本美秀美術館，則向人們展現一座山，一個谷，還有躲在雲霧中的建築，蘊涵著中國山水畫的意境。

1960年代建成的美國國家大氣研究中心，整個建築群雄踞科羅拉多州山頂，似科羅拉多山頂生長的一堆堅硬厚重的巨大岩石，建築的岩石色與山崖融為一體。

而他設計的德國歷史博物館，螺旋式樓梯的玻璃中心柱蜿蜒在三個樓層之間，看上去就像是一個透明的蝸牛殼。其中的樓梯塔，讓人每走一步就展開了明亮大廳的新景色，向外看，展現的又是柏林市中心的建築。

貝聿銘在中國大陸設計的北京香山飯店、蘇州博物館和在台灣設計的東海大學路思義教堂，都具有「中國元素」；1984年，他為香港中國銀行設計的中銀大廈，是他設計過的最高的建築物。1990年5月落成後他就宣布退休，這幢高樓也象徵著貝聿銘事業的顛峰。

建築泰斗貝聿銘作品－柏林歷史圖書館。（美聯社）
建築泰斗貝聿銘作品－柏林歷史圖書館。（美聯社）
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建築貝聿銘

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