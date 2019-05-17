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HPE傳最快本周宣布收購超級電腦製造商Cray

2019-05-17 10:18經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

彭博知情人士報導，HPE已洽談多日，即將敲定收購超級電腦製造商 Cray 。

據報導，此交易最快本周宣布。Cray股價過去一年來上漲11%，市值大約12億美元。

知情人士也說，雙方尚未達成最後協議，宣布的時間也可能延後。

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