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Starlink太空網路衛星 強風攪局延後發射

2019-05-16 15:57中央社 卡納維爾角15日綜合外電報導

Starlink網路計畫首批60枚衛星升空的獵鷹9號火箭，發射任務將延至明天。 ...
Starlink網路計畫首批60枚衛星升空的獵鷹9號火箭，發射任務將延至明天。 美聯社
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億萬富豪馬斯克的太空探索科技公司表示，由於佛羅里達州發射場風勢過大，原定今晚搭載Starlink網路計畫首批60枚衛星升空的獵鷹9號火箭，發射任務將延至明天。

太空探索科技公司（SpaceX）表示，火箭現改於美東時間明晚10時30分在卡納維爾角空軍基地升空。這次任務是將馬斯克（Elon Musk）的星基全球太空網路計畫初步階段安置在近地軌道。

今天發射倒數暫停前，馬斯克與記者通話時，稱他拓展全球網路連線的野心「立意良善」，但也謹慎地說無法保證會成功。

馬斯克表示，他預期SpaceX所提供的火箭發射服務，每年營收將超過30億美元（約新台幣934億元）。然而，馬斯克還有更遠大的夢想，想研發新的太空船將付費乘客送上月球，最後試著殖民火星，因此Starlink在提供資金上變得至關重要。

兼任特斯拉汽車公司（Tesla Motors Inc.）執行長的馬斯克說：「我們認為這是關鍵的墊腳石，協助我們朝在火星建立自給自足城市並在月球建立基地的目標邁進。」

Starlink首次發射的衛星每枚重227公斤，酬載總重是SpaceX迄今最重的一次。

馬斯克說，至少還要升空12次，才能把額外衛星都送上軌道，達到他在網路服務覆蓋幾乎全球每個角落的目標。Starlink只獲授權能在美國營運。

馬斯克火箭

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