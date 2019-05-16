乾旱太嚴重 澳12年首進口小麥

2019-05-16 18:25 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



澳洲12年首度進口小麥。外媒分析，極端氣候會讓澳洲出口小麥受到影響，也會連帶到國內其他產業。（Photo on PxHere） 分享 facebook

小麥生產大國卻需要進口小麥？由於澳洲從去年開始乾旱，到今年甚至還需要從國外進口小麥。雖然該國國內仍有一定產量，不過由於東部地區要求量大，因此也導致小麥價格上升，對於澳洲出口業造成很大影響。當地農民表示，如果再不下雨，澳洲賴以為生的畜牧業也會受到影響。

根據《半島電視台》報導，在乾草業者進行遊說下，澳洲政府近日通過了這項進口案，將會在1個月後，從國外引入5到6萬噸左右的高蛋白小麥。新南威爾斯的小麥處理廠方表示，由於目前面臨116年來最嚴重的乾旱，他們不得已才透過進口緩解國內需求。

不過，２年前澳洲的小麥產量才創下歷史新高（3千1百萬噸），結果這兩年下來，產量開始嚴重下滑到1千7百多噸。根據《財經時報》報導，荷蘭聯合銀行分家專家古登表示，如果乾旱再持續下去，澳洲在世界出口小麥的競爭力就會降低。

「如果有下雨，我們才有乾草可以餵動物」當地農民無奈感嘆，如果氣候在這樣極端下去，澳洲東部的小麥會極度短缺，若靠西部補救，也會讓小麥成本提高，讓有關的畜牧業會受到嚴重打擊。

《財經時報》也報導，由於近來乾旱、海洋暖化與珊瑚礁白化等環境議題在澳洲都逐漸發生，氣候變遷也成為這次大選的重點。若乾旱持續發生，除了會讓澳洲小麥會繼續短缺影響出口，也會對其他產業有很大的影響。

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