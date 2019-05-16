女子大喊「我懷孕了」拒捕 遭警連開5槍斃命

2019-05-16 13:13 聯合新聞網 綜合報導



美國一名警察欲逮補一位遭通緝的非裔女子時，遭對方強烈反抗，最後警察掏槍連轟對方5次，導致女子當場死亡。圖截自推特 分享 facebook

近日，美國德州貝敦（Baytown）發生了一起駭人聽聞的警民衝突事件。一位從警11年的警員欲逮捕遭通緝的44歲非裔女子時，遭該名女性大力反抗。過程中，女子情緒激動地大喊「我懷孕了」，甚至用電擊棒攻擊警察，結果下一秒就遭警員連開5槍擊斃。

根據《華盛頓郵報》的報導，本月13日晚間，一名西班牙裔的警員於住宅區巡邏時，看見因為毆打罪及毀損財物罪正遭到通緝的非裔女子特娜（Pamela Shantay Turner），因而上前準備逮捕對方，結果遭到對方激烈反抗，兩人因此發生衝突。

從目擊者錄下的影片中可以看到，當時特娜與該名警察不斷拉扯，一邊反抗還一邊激動地大喊「你這是在騷擾我」、「我懷孕了」，試圖引起路人注意。後來，警察拿出他的泰瑟電擊槍（Taser）想要制伏對方，卻反遭女子奪槍電擊，下一秒，該名警察將特娜推倒在地，並掏槍朝她連擊5次，導致女子當場死亡。

案發過程的影片被po上網之後，引起當地網友熱烈討論，而警方也立刻針對此案展開調查。負責此案的警官多瑞斯（Steve Dorris）表示，醫師已確認遇害的特娜並沒有懷孕，涉案的警察目前則帶薪休假並協助調查。此外，警方也正積極尋找拍攝影片的民眾，希望能釐清案情。