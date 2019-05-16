親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

果粉要更新再等等！iOS 12.3部份機型出現耗電、速度變慢

女子大喊「我懷孕了」拒捕 遭警連開5槍斃命

2019-05-16 13:13聯合新聞網 綜合報導

美國一名警察欲逮補一位遭通緝的非裔女子時，遭對方強烈反抗，最後警察掏槍連轟對方5...
美國一名警察欲逮補一位遭通緝的非裔女子時，遭對方強烈反抗，最後警察掏槍連轟對方5次，導致女子當場死亡。圖截自推特
分享

近日，美國德州貝敦（Baytown）發生了一起駭人聽聞的警民衝突事件。一位從警11年的警員欲逮捕遭通緝的44歲非裔女子時，遭該名女性大力反抗。過程中，女子情緒激動地大喊「我懷孕了」，甚至用電擊棒攻擊警察，結果下一秒就遭警員連開5槍擊斃。

根據《華盛頓郵報》的報導，本月13日晚間，一名西班牙裔的警員於住宅區巡邏時，看見因為毆打罪及毀損財物罪正遭到通緝的非裔女子特娜（Pamela Shantay Turner），因而上前準備逮捕對方，結果遭到對方激烈反抗，兩人因此發生衝突。

從目擊者錄下的影片中可以看到，當時特娜與該名警察不斷拉扯，一邊反抗還一邊激動地大喊「你這是在騷擾我」、「我懷孕了」，試圖引起路人注意。後來，警察拿出他的泰瑟電擊槍（Taser）想要制伏對方，卻反遭女子奪槍電擊，下一秒，該名警察將特娜推倒在地，並掏槍朝她連擊5次，導致女子當場死亡。

案發過程的影片被po上網之後，引起當地網友熱烈討論，而警方也立刻針對此案展開調查。負責此案的警官多瑞斯（Steve Dorris）表示，醫師已確認遇害的特娜並沒有懷孕，涉案的警察目前則帶薪休假並協助調查。此外，警方也正積極尋找拍攝影片的民眾，希望能釐清案情。

警察懷孕槍擊

相關新聞

歐洲串連與台灣同行 布魯塞爾街頭國旗飄揚

2019-05-16 18:54

巴黎艾菲爾鐵塔屹立130年 上演雷射燈光秀

2019-05-16 18:37

乾旱太嚴重 澳12年首進口小麥

2019-05-16 18:25

加國逃犯臉書嗆媒體 反洩行蹤被逮

2019-05-16 17:02

Starlink太空網路衛星 強風攪局延後發射

2019-05-16 15:57

來去日式城堡住一晚 長崎平戶城2020年打頭陣

2019-05-16 15:49

雅床電影院！業者：散場會換床單

2019-05-16 15:21

英政府計畫：幼童學前班考數學、讀寫 多方反對

2019-05-16 14:15

澳洲這小學取消發獎狀 學生學習更好了

2019-05-16 14:11

28.6億元的兔子！在世藝術家作品最貴紀錄又破了

2019-05-16 11:43

美國自駕接駁車 載客第一天就被警察攔下

2019-05-16 10:39

影／體驗全球最長直飛航班 美記者：商務艙像躺自家

2019-05-16 08:40

法國精品業者矢言 未來只僱用18歲以上模特兒

2019-05-15 20:34

另類使館！美公民在奧地利丟護照怎麼辦 找這家速食店

2019-05-15 18:25

影／搶救龍蝦大作戰 英研發人工孵化飼養再野放

2019-05-15 18:06

喀什米爾羊毛失寵…兩因素

2019-05-15 00:54

向世界開放的心 瑞典人英語頂尖的祕訣

2019-05-02 15:44

全球僅剩3隻 稀有斑鱉快絕種

2019-04-15 21:38
看更多

熱門文章

她羊水破等4小時「胎死腹中」 醫師冷回：市立醫院就要排隊

2019-05-16 10:33

回擊貿易戰 陸鷹派倡「愛國主義」嗆一拳擊斃川普

2019-05-16 10:00

巴農：川普不可能在貿易戰中退縮 美國握著所有的好牌

2019-05-15 22:22

封殺華為？川普簽行政命令 保護美資通訊產業

2019-05-16 05:44

岩石上刻滿「神秘文字」 法國小鎮祭7萬獎金求解密

2019-05-16 10:12

影／公車上勸女子積口德 老翁竟被狠推下車摔死

2019-05-16 15:57

美中貿易戰狼煙再起 蘋果和三星急往印度避風頭

2019-05-16 02:09

川普祭出緊急狀態 華為反擊：不會讓美國更安全更強大

2019-05-16 10:11

若北京反擊華為封殺令 蘋果等美企恐成報復對象

2019-05-16 18:26

女子大喊「我懷孕了」拒捕 遭警連開5槍斃命

2019-05-16 13:13

影／體驗全球最長直飛航班 美記者：商務艙像躺自家

2019-05-16 08:40

涉違反國安 美商務部：華為列出口管制黑名單

2019-05-16 07:15

28.6億元的兔子！在世藝術家作品最貴紀錄又破了

2019-05-16 11:43

波灣再陷緊張！美令非必要者撤離伊拉克

2019-05-16 00:12

關稅施壓中國 股神巴菲特與前高盛CEO挺川普

2019-05-16 08:50

美下採購禁令 劍指華為

2019-05-16 00:51

美國財長：可能很快再赴北京 持續貿易談判

2019-05-16 03:46

貿易疑慮緩解助美股連漲兩天 道瓊上漲115.97點

2019-05-16 06:48

美國自駕接駁車 載客第一天就被警察攔下

2019-05-16 10:39

中美貿易戰 汪洋：估計中國GDP掉一個百分點

2019-05-16 11:31

美調大軍赴中東 伊朗：美國在玩危險遊戲

2019-05-16 00:18

貿談生變原因 北京前官員透露：美方對關稅食言

2019-05-16 12:25

影／世界最貴！夢幻藝妓咖啡 一杯要價2300元

2019-05-16 18:09

TED演講大師康納：美中貿易戰 撿到便宜的是東協和歐洲

2019-05-16 11:31

雅床電影院！業者：散場會換床單

2019-05-16 15:21

巴黎聖母院重建競圖 異想天開蓋空中泳池、打造溫室

2019-05-16 08:59

美F-35戰機起飛時遭鳥擊受損 損失逾6000萬元

2019-05-16 09:44

大陸不會輕易拋售美債

2019-05-16 00:50

川普政府出手 美商務部將華為列入貿易黑名單

2019-05-16 07:44

川普禁令一出手 華為馬上遭美出口管制

2019-05-16 14:15

重技能、砍親屬、取消綠卡抽籤…川普今提移民改革

2019-05-16 13:14

強暴亂倫都得生！全美最嚴墮胎法 阿拉巴馬州女州長簽署生效

2019-05-16 08:47

高關稅成美國目標？ 「全球經濟壞預兆」

2019-05-16 00:18

男子嚴重腹痛送醫竟「胎死腹中」 因為⋯⋯

2019-05-16 15:08

美中貿易戰若加劇 紐時：全球恐付衰退代價

2019-05-16 15:10

日新世代新幹線「子彈列車」首度亮相！挑戰時速360公里

2019-05-16 11:36

華為遭封殺 美議員發訃聞 譏謝謝收看

2019-05-16 16:41

日本神人用MUJI筆記本繪動畫 紅黑火柴人大戰 網友超喜歡

2019-05-16 13:28

巴黎聖母院大火後一個月 總主教：捐款大多還沒收到

2019-05-15 23:11

影／驚險！吊籠失控擺盪撞高樓 洗窗工差點沒命

2019-05-16 12:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top