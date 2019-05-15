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瑞典無人駕駛卡車正式上路送貨 號稱全球第一

2019-05-15 22:34中央社 15日綜合外電報導

外型有如科幻電影「星際大戰」帝國風暴兵頭盔的瑞典無人駕駛卡車今天正式上路，展開每日載貨行程。這輛自駕卡車開發商Einride和客戶DB Schenker聲稱，這是全球首見。

瑞典新創公司Einride執行長法爾克（RobertFalck)告訴路透社：「取得上路許可是重要里程碑…是朝自駕科技上路商業化邁進一步。」

Einride無人駕駛卡車T-Pod滿載時重達26公噸，沒有駕駛座，和配備一名駕駛的柴油卡車相比，預估可以省下道路貨運作業成本約60%。

T-Pod自駕程度達第4級，屬於自駕程度第二高，採用輝達人工智慧自駕平台Nvidia Drive，即時處理視覺數據。操控人員遠端監督操控，最多可以一次操控10輛車。

DB Schenker執行長瑟威斯（Jochen Thewes）指出，攸關電動化的5G服務推出已落後。愛立信公司（Ericsson）和Telia為了DB Schenker和Einride的測試計畫，特別蓋了兩座新的基地台

根據交通當局文件，T-Pod獲准在揚戈平（Jonkoping）工業區內的倉庫和碼頭之間，以每小時5公里的速度短程行駛。

法爾克表示，Einride明年將申請更多條公路路線上路許可，並計畫擴展業務版圖至美國。

瑞典碼頭基地台

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