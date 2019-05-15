千辛萬苦為投票 澳洲選務走四方

2019-05-15 19:46 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



投個票很難！澳洲、印度等地大選相繼登場，由於兩國都幅員遼闊，許多偏遠地區選民需要投票，出現費盡千辛萬苦才能讓選民投票的故事。印度是官方計票人員走了300英哩，只為了服務一個選民；澳洲則是有散佈偏遠的部落、南極科學家與礦工、島主等因地區因素需要特殊服務，才能投下珍貴的一票。

根據《半島電視台》報導，澳洲除了人口密集的西部與東部沿岸外，中部沙漠區等地方還有原始部落存在，而且這次大選合格選民中，有96.8%的人登記要投票，創歷史新高，也讓選務人員比以往更辛苦，要在投票前12天內跑遍3000個偏遠的地方設立投票箱。

其中，澳洲北方約有200個，所以選務人員要動用四驅車、船跟直升機不同的方式抵達部落。另外，澳洲原住民通用語言達200多種，因此他們也會帶翻譯隨行，不過主要的需要還是翻譯最主流的通行語言。大的部落可達2500人，最小也有10人左右的部落，不過選務單位效率奇高，1天還可以跑3個部落。

《BBC》也提到，由於澳洲在南極有科研團隊需要長期駐紮當地，因此當局便直接將選票箱密封之後交給當地的科學家保管，等到選舉時再拿出來票，選務人員也是當地長期駐紮的人員擔任，不同區域都會有一個遠征隊隊員會利用電話將選票結果回報回澳洲本地。

另外，由於澳洲也有很多住人的離島，所以選務機構也要將票匭送到這些島上，有些島甚至幾乎要到巴布亞紐幾內亞；而在澳洲比較偏遠的農場與礦區，也都需要官方將投票箱運送過去才能投票。

根據《華盛頓郵報》先前報導，印度的選務單位也為了1位選民，花了4天跋山涉水了300英哩，才將投票箱設置完成。印、澳等大國由於幅員遼闊，許多意想不到的選舉方式都會出現，但都是為了能讓每個人能夠投下珍貴的一票，展現民主的價值。

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