NASA新登月計畫 以月亮女神阿提米絲為名

2019-05-14 16:29 中央社 華盛頓13日綜合外電報導



美國國家航空暨太空總署（NASA）今天宣布，下次登月計畫將以希臘神話中的月亮女神「阿提米絲」（Artemis）為名，不過NASA還在尋找財源，才能趕在2024年前完成任務。

美國川普政府3月把原定2028年登月的計畫提前4年，並承諾會讓一名女太空人加入任務，首次把女性送上月球表面。

NASA署長布萊登斯坦（Jim Bridenstine）今天告訴記者，NASA還需16億美元支付新場地和太空載具的費用，才能趕在2024年前達成目標。

他說：「我想講清楚，這個額外投資是NASA在2024年前送人上月球的頭期款。」

布萊登斯坦表示，此次任務以太陽神阿波羅（Apollo）的孿生姊姊、月亮女神「阿提米絲」為名。1969至1972年把12名美國太空人送上月球的計畫，就稱為「阿波羅計畫」。

NASA年度總預算約215億美元，而2019會計年度NASA已在開發獵戶座（Orion）太空船、太空發射系統（Space Launch System）重型運載火箭以及在月球軌道上新建迷你太空站方面花費約45億美元，這3項都對阿提米絲登月計畫至關重要。

但許多專家和國會議員擔心NASA無法在2024年期限前完成任務，尤其又是在太空發射系統開發大幅延宕的情況下。