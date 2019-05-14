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50年前阿波羅任務測月震新發現 月球如葡萄縮水

2019-05-14 14:51中央社 華盛頓13日綜合外電報導

根據今天公布的研究，美國國家航空暨太空總署（NASA）「月球軌道探測器」（LRO）捕捉到的影像分析顯示，月球逐漸縮水，表面出現皺褶並產生月震。

法新社報導，科學家研究1萬2000多張影像後發現，位於月球北極附近的盆地冷海（Mare Frigoris）不斷裂開和位移。就地質學角度而言，冷海是長期被視為死寂的眾多巨大盆地之一。

與我們地球不同的是，月球沒有構造板塊，它的構造活動發生於它在45億年前形成時便緩慢失去熱量。

這個過程逐漸導致月球表面出現皺褶，就像新鮮葡萄萎縮成葡萄乾。

由於月球外殼脆弱易碎，這些力量會導致表面在內部收縮時破裂，形成所謂的逆斷層，上盤對下盤相對向上移動。

結果發現在過去幾億年中，月球「變瘦」，直徑縮水大約50公尺。

美國阿波羅任務（Apollo）太空人在1960年代和1970年代首度開始測量月震活動，發現絕大多數發生在月球內部深處，發生在表面的數量較少。

這項刊登在「自然地球科學」（NatureGeoscience）的研究，也檢視了阿波羅任務記錄到的淺層月震，認為它們與月球上非常年輕的表面特徵有關。

研究共同執筆人、馬里蘭大學（University ofMaryland）地質學助理教授史梅爾（Nicholas Schmerr）說：「這些斷層如今可能還相當活躍。」

「我們不常看到活躍構造出現在地球以外之處，因此這些斷層仍可能產生月震，令人非常興奮。」

太空人板塊

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