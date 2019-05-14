影／在海洋最深處也看見塑膠垃圾 探險家：很失望

2019-05-14 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



《CNN》報導，維斯柯沃在挑戰者深淵海底發現塑膠袋和糖果包裝。路透 分享 facebook

美國探險家維斯柯沃（Victor Vescovo），成功挑戰潛入地球最深處，到達馬里亞納海溝（Mariana Trench）挑戰者深淵（Challenger Deep）底部，打破「鐵達尼號」金獎導演詹姆斯卡麥隆2012年創下的紀錄。但高興之餘，他也失望地發現，人類的汙染已經達到這塊地球上的最後淨土。

《CNN》報導，維斯柯沃這次挑戰，是探索頻道（Discovery Channel）跟拍維斯柯沃探索全球深海的「五大深淵探險記錄（the Five Deeps Expedition）」一部分，主要目的是要針對包括馬里亞納海溝在內，地球海洋中五個最深處，進行詳細的聲納繪圖記錄。

來自美國德州、53歲的維斯柯沃1日駕駛潛水艇「The Limiting Factor」，多次潛入馬里亞納海溝挑戰者深淵，其中一次更創下人類下潛新紀錄，達到10,927公尺，並停留長達4小時。過程中他發現許多稀奇的海生物，包括四種未知的端足類動物，一種海腸，以及一種獅子魚，但他也在這發現了人類製造的垃圾。

維斯柯沃受訪表示：「這並非意料之外，話雖如此，在海洋最深處看到人類汙染還是非常令人失望。」

《CNN》報導，維斯柯沃在挑戰者深淵海底發現塑膠袋和糖果包裝；《路透》報導指出，「五大深淵探險記錄（the Five Deeps Expedition）」發言人菲茨赫伯特（Stephanie Fitzherbert）表示，的確在海底發現人造物品，目前正確認是否真為塑膠袋。

根據聯合國估計，目前海洋中有高達1億噸的塑膠垃圾，很多都被海洋動物吃下，最新研究發現，就連深海動物也逃不過人類垃圾污染。