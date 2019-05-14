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影／在海洋最深處也看見塑膠垃圾 探險家：很失望

2019-05-14 12:36聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

《CNN》報導，維斯柯沃在挑戰者深淵海底發現塑膠袋和糖果包裝。路透
《CNN》報導，維斯柯沃在挑戰者深淵海底發現塑膠袋和糖果包裝。路透
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美國探險家維斯柯沃（Victor Vescovo），成功挑戰潛入地球最深處，到達馬里亞納海溝（Mariana Trench）挑戰者深淵（Challenger Deep）底部，打破「鐵達尼號」金獎導演詹姆斯卡麥隆2012年創下的紀錄。但高興之餘，他也失望地發現，人類的汙染已經達到這塊地球上的最後淨土。

CNN》報導，維斯柯沃這次挑戰，是探索頻道（Discovery Channel）跟拍維斯柯沃探索全球深海的「五大深淵探險記錄（the Five Deeps Expedition）」一部分，主要目的是要針對包括馬里亞納海溝在內，地球海洋中五個最深處，進行詳細的聲納繪圖記錄。

來自美國德州、53歲的維斯柯沃1日駕駛潛水艇「The Limiting Factor」，多次潛入馬里亞納海溝挑戰者深淵，其中一次更創下人類下潛新紀錄，達到10,927公尺，並停留長達4小時。過程中他發現許多稀奇的海生物，包括四種未知的端足類動物，一種海腸，以及一種獅子魚，但他也在這發現了人類製造的垃圾。

維斯柯沃受訪表示：「這並非意料之外，話雖如此，在海洋最深處看到人類汙染還是非常令人失望。」

《CNN》報導，維斯柯沃在挑戰者深淵海底發現塑膠袋和糖果包裝；《路透》報導指出，「五大深淵探險記錄（the Five Deeps Expedition）」發言人菲茨赫伯特（Stephanie Fitzherbert）表示，的確在海底發現人造物品，目前正確認是否真為塑膠袋。

根據聯合國估計，目前海洋中有高達1億噸的塑膠垃圾，很多都被海洋動物吃下，最新研究發現，就連深海動物也逃不過人類垃圾污染。

馬里亞納海溝位在菲律賓東北方，深度超過聖母峰（Mount Everest）的海拔最高處，維斯柯沃的這次挑戰，是人類第三次踏入索馬里亞納海溝。第一次在1960年，由瑞士和美國探險家攜手駕駛潛艇，首度抵達挑戰者深淵，在10,916公尺的深處停留了20分鐘；第二次由奧斯卡金獎導演卡麥隆創下，在2012年3月他單獨駕駛潛艇，在挑戰者深淵10,898公尺處待了3個多小時。

美國探險家維斯柯沃潛入地球最深處的馬里亞納海溝「挑戰者深淵」，打破人類下潛紀錄，...
美國探險家維斯柯沃潛入地球最深處的馬里亞納海溝「挑戰者深淵」，打破人類下潛紀錄，在約11公里處待了4個小時，卻發現人類製造的垃圾，對此他表示「很失望」。路透
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塑膠袋卡麥隆CNN

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