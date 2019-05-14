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大氣二氧化碳濃度突破415ppm 人類史上首見

2019-05-14 01:37中央社 紐約13日綜合外電報導

夏威夷毛納羅亞天文台（Mauna Loa Observatory）11日觀測到大氣層二氧化碳（CO2）濃度首度突破415ppm。氣象學家推文直嘆，這是人類有史以來首見。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，在夏威夷毛納羅亞天文台和美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）科學家一起負責觀測每日大氣CO2濃度的斯克里普斯海洋研究所（Scripps Institution of Oceanography）推文宣布，大氣CO2濃度超過百萬分之415（415ppm）。

氣象學家霍特豪斯（Eric Holthaus）看到這個令人咋舌的新高數字後推文表示 ：「這是人類史上地球大氣層CO2濃度首度突破415ppm。」霍特豪斯的推文被大量轉推。

霍特豪斯還說：「不光是在有文字記載的歷史以來，不只是在1萬年前農業時代開始以來，而是自現代人存在前的數百萬年前以來。」

約300萬年前的上新世（Pliocene Epoch），全球氣溫預估比目前高攝氏2到3度，但CO2濃度據信大約介於310至400ppm之間。

當時的北極地區並不是被冰雪覆蓋，而是一片森林，夏季氣溫據信約達攝氏15度。上新世時代，全球海平面據說至少比目前高了整整25公尺。

自從1958年已故美國科學家基林（Charles DavidKeeling）開始在夏威夷毛納羅亞天文台進行CO2濃度觀測計畫以來，大氣層CO2濃度一直受到監測。後人稱大氣CO2上升曲線為基林曲線（Keeling Curve）。

人類使用化石燃料和砍伐森林造成大氣中CO2濃度居高不下，將使得地球本身的自然降溫系統無法發揮作用，進而造成地球表面的熱氣徘徊不去，全球氣溫因此一再升高，恐帶來毀滅性衝擊。

夏威夷北極

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