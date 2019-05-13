為找失竊賓士 父竟謊報3歲女被綁架

2019-05-13 14:50 世界日報 編譯組╱屋崙12日電



男子麥克伊座車被竊，為了盡快找到座車，謊稱女兒與車一同被劫，導致自己入獄。圖為麥克伊被竊的賓士汽車。 圖／屋崙警局提供 分享 facebook

屋崙一名父親11日晚上報案，說三歲女兒連同座車被人劫走，當局在全加州發出安珀警報（Amber Alert）為他尋女，後來發現為謊報，該男旋即遭到逮捕。

屋崙警方12日表示，這名父親的2005年賓士汽車遭竊，他以為如果謊報女兒連人帶車被劫走，可助他儘快找回失車。男子11日白天和女兒在一起，但汽車被偷時女兒已經和母親在另一個城市。屋崙警方沒有公布男子姓名，但阿拉米達縣監獄紀錄顯示，謊報女兒被綁架的男子是26歲的麥克伊（Edrick L. McCroey），他可能已於12日交保獲釋。

當局指出，麥克伊一開始表示汽車於11日晚上約8時10分在東屋崙International Boulevard被劫，當時女兒坐在後座的兒童安全座椅上。警方根據麥克伊的說法聯絡鄰近的執法單位協尋，並發布安珀警報。

不過，麥克伊編的故事很快就遭到質疑，尤其是在其失車深夜於艾爾薩利度（El Cerrito）出車禍後，警方逮捕了盜車賊，但未發現麥克伊的女兒，車上也沒有兒童安全座椅。

女童母親的家人和朋友透過新聞與社群媒體得知此事，聯絡女童母親，母親表示女童和她在一起，家人再告知警方。警方於凌晨約2時聯絡到母親，確認女童的安全。