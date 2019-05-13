南韓年輕人不戀愛 3大難關卡住

2019-05-13 12:55 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



南韓年輕世代不太談戀愛，原因與經濟問題、安全顧慮及理解差異都有關。(photo on Wikimedia，為韓劇《悄悄話》劇照) 分享 facebook

南韓年輕世代求偶難！外媒提出3大點難題包含經濟問題、安全顧慮以及理解差異。由於去年數據指出，南韓20到44歲的未婚男性僅26%有女友，女性也僅是略高的32%，研究認為，年輕世代的失業率飆漲讓就業市場更加競爭，年輕人怕談戀愛會分心，性暴力醜聞頻傳也增加安全顧慮，南韓學校健康和性教育完全沒用，導致男、女理解差異。

約會所費不貲

根據《CNN》報導，南韓健康與社會事務所（KIHSA）指出，去年20歲到44歲的未婚男女分別僅有26%和32%目前正交往中而目前沒有對象的單身男、女大多都表示，仍想維持單身，分別佔了51%與64%。

外媒經過研究後表示，南韓年輕世代遇上3大難題，包含經濟面、安全面及理解差異。首先，南韓去年整體失業率來到近17年來最高（3.8%），而青年失業率（15歲至29歲）更飆到驚人的10.8%，招聘公司據今年調查指出，今年畢業的學生僅10%找到正職工作。這也導致該國就業市場競爭力增加，年輕人為了防止畢業即失業，得努力充實各項技能，讓大多年輕人認為，談戀害會讓他們分心事業。

而經濟層面還包含「約會所費不貲」，配對公司指出，一場約會平均花費高達約1700元台幣，這讓本就有經濟壓力的韓國年輕人感到壓力大，高達8成的年輕人都認為，即便遇到所愛的人，也得要有足夠的經濟能力才能開始交往。

文化問題影響

此外，該國文化所默認的，男生在約會時應比女生更主動掏錢。《南韓文化》指出，傳統上來說，男性都會對吃大餐等較高價位的花費所買單，而男性一般表示，若女性主動買單飯後甜點或咖啡，就算是加分。

此外，該國頻傳的性暴力醜聞也讓安全顧慮成為交往的一大考量點，部分女性擔憂，男性在交往後的表現與交往前不一；而理解差異則是指，南韓學校的健康教育和性教育幫助不大，多數人都是透過網路朦朦懂懂的取得資訊，導致男、女性理解分歧。

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