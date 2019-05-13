挺台入WHA 大紐約台灣同鄉會快閃聲援

2019-05-13 12:43 世界日報 記者 世界日報 記者 顏嘉瑩 ／紐約報導



世界衛生大會(WHA)將於20日在瑞士日內瓦舉行為期九天的會議，不過台灣卻未收到世界衛生組織(WHO)邀請；美國與多個國家表示支持台灣參與，大紐約台灣同鄉會12日也聚集一群年輕人，在曼哈頓華盛頓廣場公園(Washington Square Park)舉辦「WHO抗議快閃活動」，高喊「健康無國界」(Health has no boundaries)、「健康人權不是政治工具」等口號，希望以草根力量喚醒大眾注意。

台灣在2009年曾以觀察員身分參加世衛大會，不過2016在總統蔡英文上台後，中國頻頻對台灣施壓，自2017年至今，已連續三年未收到世衛大會的邀請，今年也被排除在外；大紐約台灣同鄉會12日連續第二年舉辦「WHO抗議快閃活動」，讓更多人聽到台灣人的聲音，雖然當天下著大雨，但仍有不少年輕學子到場支持。

大紐約台灣同鄉會會長劉佩芸與前會長吳丞竣表示，該活動以小規模的舉牌快閃方式，讓紐約民眾知道台灣這個國家，並了解台灣在國際的地位，以及加入聯合國和世界衛生組織的困境。

吳丞竣說，選擇在遊客與留學生眾多的華盛頓廣場公園舉辦，主要是希望不只有台灣人正視該問題，而讓更多人以各種行動支持台灣，包括在臉書、推特等社群網站上幫台灣加油；另外也讓不少在美的台灣留學生、第二代移民以行動表示對台灣的在乎。

目前就讀紐約大學歷史研究所的黃悠詩表示，世衛組織的目標之一為「醫療無國界」，代表沒人能被排除在體系之外，「但他們自己卻在做這種事情，我覺得台灣人不應因是『台灣人』就被排除在外，所以才來參加活動」。

相當關注台灣國際關係的黃悠詩說，她把這件事情向同樣身為台灣人的室友表達後，原本沒有關注該事的室友聽到也憤憤不平，希望藉由自己的力量讓更多人一起關心、支持台灣。