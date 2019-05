挺台入WHA 大紐約台灣同鄉會快閃聲援

2019-05-13 12:43 世界日報 記者 世界日報 記者 顏嘉瑩 /紐約報導



世界衛生大會(WHA)將於20日在瑞士日內瓦舉行為期九天的會議,不過台灣卻未收到世界衛生組織(WHO)邀請;美國與多個國家表示支持台灣參與,大紐約台灣同鄉會12日也聚集一群年輕人,在曼哈頓華盛頓廣場公園(Washington Square Park)舉辦「WHO抗議快閃活動」,高喊「健康無國界」(Health has no boundaries)、「健康人權不是政治工具」等口號,希望以草根力量喚醒大眾注意。

台灣在2009年曾以觀察員身分參加世衛大會,不過2016在總統蔡英文上台後,中國頻頻對台灣施壓,自2017年至今,已連續三年未收到世衛大會的邀請,今年也被排除在外;大紐約台灣同鄉會12日連續第二年舉辦「WHO抗議快閃活動」,讓更多人聽到台灣人的聲音,雖然當天下著大雨,但仍有不少年輕學子到場支持。

大紐約台灣同鄉會會長劉佩芸與前會長吳丞竣表示,該活動以小規模的舉牌快閃方式,讓紐約民眾知道台灣這個國家,並了解台灣在國際的地位,以及加入聯合國和世界衛生組織的困境。

吳丞竣說,選擇在遊客與留學生眾多的華盛頓廣場公園舉辦,主要是希望不只有台灣人正視該問題,而讓更多人以各種行動支持台灣,包括在臉書、推特等社群網站上幫台灣加油;另外也讓不少在美的台灣留學生、第二代移民以行動表示對台灣的在乎。

目前就讀紐約大學歷史研究所的黃悠詩表示,世衛組織的目標之一為「醫療無國界」,代表沒人能被排除在體系之外,「但他們自己卻在做這種事情,我覺得台灣人不應因是『台灣人』就被排除在外,所以才來參加活動」。

相當關注台灣國際關係的黃悠詩說,她把這件事情向同樣身為台灣人的室友表達後,原本沒有關注該事的室友聽到也憤憤不平,希望藉由自己的力量讓更多人一起關心、支持台灣。