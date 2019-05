梅根首過母親節 兒子亞契小腳來見客

2019-05-13 12:39 世界日報 編譯中心/綜合12日電



英國哈利王子(左二)與美籍女星梅根馬克爾(右一)。 美聯社 分享 facebook

剛當上父母的英國哈利王子與美籍女星梅根馬克爾12日於Instagram張貼兒子亞契(Archie)可愛的小腳,祝福全天下母親「母親節快樂」。

這張照片據信是在兩人位於溫莎城堡附近的浮若閣摩爾小別墅(Frogmore Cottage)拍攝的。照片中有一雙可愛的小腳,由一隻手托著,應該是梅根的手。背景中則是勿忘我花,也是哈利王子已故母親黛安娜王妃生前最愛的花朵。

貼文中寫到,要向所有母親致敬,向那些過去曾是、現在是,即將當上,以及那些永遠會被緬懷的母親們致敬,而也是薩塞克斯公爵夫人(Duchess of Sussex)的第一個母親節。。

貼文也節選非裔女詩人瓦希德(Nayyirah Waheed)的詩「土地」(Lands):「我的母親是我的第一個國家;我居住的第一個地方。」(my mother was my first country; the first place i ever lived.)

哈利和梅根的官方推特帳號,稍早也貼出黛安娜王妃與威廉和哈利的合影,紀念母親。