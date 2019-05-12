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獨／108學年起 新南向專班實習必修學分調降 科大頭痛

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科學論文引用次數 美中各領域分別獨占鰲頭

2019-05-12 09:19中央社 東京12日綜合外電報導

根據日本科學技術振興機構的調查統計，針對151個研究領域比較各國科學論文被引用次數所占比例，結果美國和中國分別在各個領域獨占鰲頭，日本居第一位的領域連一個都沒有。

日本科學技術振興機構指出，這是日本研究實力相對低落的警訊。

日本放送協會（NHK）報導，日本科學技術振興機構針對引用次數居世界前10%的高品質自然科學論文，分別就人工智慧、生物科技、天文學等151個領域比較各國所占比例，並分析排名變動。

結果顯示，截至2017年為止的3年平均中，美國在151個領域中有80個領域排名第一，中國則在其餘71個領域排行居首，亦即美中分別獨占鰲頭。

日本居第一的領域連一個也沒有，癌症等兩個領域居第3，是最高排名。

而在截至1997年為止的3年平均中，日本和中國都無排名第一領域，但歷經20年後，中國在主要是機械工程等產業相關領域的排名大幅躍升，把日本拋在後頭。

如果檢視擠進前5名的日本排名，截至1997年為止的3年平均中，日本在151個領域中有83個領域排名前5名，但在最新的截至2017年為止的3年平均中，排名居前5名領域縮減至18個。

報導引述日本科學振興機構特任研究員伊藤裕子警告指出，「美中的預算傲人，高居首位就某種意義而言，可謂當然如此。但就排名前5名來看，日本的研究實力低落很顯著，應該嚴肅正視。」

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