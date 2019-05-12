你知道母親節起源嗎？ 美國版背後有段黑歷史

2019-05-12 08:24 香港01 記者成依華、梁迪生／報導



母親節（Mother's Day）為何是5月第二個星期日？選在這天頌揚母愛的偉大，其實全球各有不同版本的母親節，日子也不盡相同。

美國版母親節最有影響力、帶動全球慶祝，但背後有一段沉重歷史，「創辦人」臨終前反而痛恨這個節日；另有一些地方把皇后的生日定為母親節，例如是泰國，日本也一度把母親節設在香淳皇后的生辰日子。

美國版：帶有黑歷史的母親節

圖擷自 維基百科 分享 facebook

美國帶動全球多個地方在5月第二個周日慶祝母親節，背後源於一位1864年出生的女子賈維斯（Anna Jarvis）。

當時美國的嬰兒存活率很低，賈維斯的母親生育13次，僅得4名嬰兒存活，賈維斯希望改變這個情況，聯同當醫生的哥哥，為一眾母親舉辦工作坊，教導她們衛生知識和醫護常識，以提升嬰兒存活率。

1908年5月10日，賈維斯為紀念已故母親，向她母親所屬的教會送贈500支康乃馨，這件事之後被視為母親節的起源。至1914年，時任美國總統威爾遜（Woodrow Wilson）正式把每年5月的第二個周日定為母親節。

但可惜的是，母親節這個節日雖然愈辦愈成功，但是賈維斯對於母親節的商業化十分不滿，認為一些組織及商家借活動來售賣鮮花、賀卡，是騎劫母親節。

她在臨終前仍然對此帶着痛恨。

日本版：曾是皇后的生日

日本婦女組織一度把香淳皇后的生日定為母親節，但至近數十年日本人已跟隨西方在5月慶祝。圖為香淳皇后與兒子明仁。法新社 分享 facebook

日本人現在跟西方一樣，在5月第二個周日慶祝母親節，但當地最早推動設立母親節時，並不是這一天，而是3月6日。

1931年，日本婦女組織提出把香淳皇后的生日定為「母親之日」，即是在3月6日，直至近數十年，當地改變做法，跟隨西方在5月慶祝。

攝於1950年，左起為香淳皇后、裕仁天皇與當時皇太子明仁。法新社 分享 facebook

有點諷刺的是，香淳皇后當時正因為一國之母的身分而受到不少壓力。她作為裕仁天皇的妻子，在1925年至1931年間誕下四位公主，但由於都不是兒子，引來日本朝野高呼擔心皇室無人繼承天皇位置，可見這位母親活得並不容易。

直至1933年底，香淳皇后誕下兒子明仁，才踢走這些壓力。

泰國版：藍色的母親節

2016年8月，泰國人民在街頭慶祝詩麗吉王后生日。法新社 分享 facebook

1976年，泰國把當時詩麗吉王后（如今是王太后）的生日、8月12日定為母親節，也是法定假日。

由於詩麗吉王后生日的代表色是藍色，所以當地母親節以藍色作為代表顏色，民眾會懸掛國旗與藍色旗幟慶祝。

在母親節，子女向媽媽送贈的花不是康乃馨，多數是茉莉花。

泰國把母親節設於詩麗吉王后（右，如今是王太后）的生日，此圖攝於1999年。（Getty Images） 分享 facebook

攝於1955年，泰王普密蓬與詩麗吉王后一家。法新社 分享 facebook

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