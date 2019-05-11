村上春樹投稿 首談父親二戰侵華經歷

2019-05-11 15:03 世界日報 編譯 世界日報 編譯 張佑生 ／綜合10日電



日本作家村上春樹。美聯社資料照片 分享 facebook

在全球擁有高人氣、現年70歲的日本作家村上春樹在10日發售的月刊雜誌《文藝春秋》上投稿發文，講述長年關係不睦的父親的生平。文章提及戰爭時代其父有可能在被派赴的中國戰場與殺害俘虜有關，透露出村上直視並繼承牽涉自身家族根源的負面歷史的覺悟。這是村上首次公開發表詳談家人的文章。

共同社報導，文章題為《棄貓——提起父親時我要講的事》，採用上下兩段分欄排版，共28頁。雜誌還刊登了少年時代的村上與父親打棒球的照片。

文章稱，村上的父親2008年去世，享年90歲。他是京都古剎住持的次子，從1938年以來3次應徵入伍，作為照料軍馬的「輜重兵」（運輸兵）等轉戰於日中戰爭的激戰地。

父親生前幾乎從不談論戰爭，但在村上還是小學生的時候，曾突然講起了自己所屬部隊斬首被俘中國兵時的情形，之後其父每天早上都會為戰歿者誦經。村上指出就算父親本人與此有關也不奇怪，推測稱「或許只有這件事，即使會在雙方的心中留下傷痕……也一定要講出來傳下去」。他寫道「作為兒子的我部分繼承了」父親的精神「創傷」。

村上春樹在投稿中寫道，軍人「用軍刀將人頭砍下的殘忍景象，毋庸置疑深刻烙印在我年幼的心上」。他把這視為從父親繼承而來的「模擬經驗」，指出「即便是再感到不快、再想要移開視線的事，人們都不得不將其作為自身的一部分繼承下來。要是不這樣的話，所謂的歷史，意義又在何處呢？」

村上在文章結尾處寫道「我們只是落向廣袤大地的眾多雨滴中，那無名的一滴」。他指出：「一滴雨水有其歷史，有著承繼那段歷史的作為一滴雨水的責任。我們不能忘記這一點。」