糞便製藥 研發未來減肥療法

2019-05-11 11:51 世界日報 記者 世界日報 記者 劉晨懿之 ／波士頓報導



布里根婦女醫院(Brigham and Women`s hospital)研究人員對肥胖症病患進行了首次糞便移植對照試驗，研究顯示糞便製藥或可作為未來減肥療法。

據波士頓雜誌報導，早前研究已經證明人體糞便可以判斷健康狀況，如腸道功能是否正常或飲食是否適合等。糞便還可從健康捐贈者轉移到腸道疾病患者來恢復腸道中細菌微妙平衡。布里根婦女醫院研究者希望探究這種治療方式是否適用於協助肥胖患者減肥。

腸道糞便移植通常通過結腸鏡進行，而這個針對肥胖問題，研究者是將健康體重者的糞便物質放入膠囊中，被稱為糞便微生物群移植(FMT)。

共有22名無其他健康問題的肥胖患者參與這個為期12周的研究。其中一半參與者服用膠囊，另外一半服用外觀相同的安慰劑膠囊。

研究人員通過此研究希望了解這些糞便膠囊是否對服用者腸道細菌成分有任何影響，以及是否能導致體重減輕。他們重點觀察一種叫做胰高血糖素樣1的腸道激素是否有變化；這種激素負責讓人有飽腹感，與體重增減相關。

該研究結束後，儘管觀察到服用者飽腹感激素顯著變化，也沒有明顯體重減輕，但是有充分證據表明膠囊改變了患者腸道菌群。具體來說，服用膠囊組相較於安慰劑組特定膽汁酸減少，糞便樣品更接近健康體重的捐贈者。

研究者準備進行額外研究來查看不同分量和成分糞便的營銷變化。他們所進行的動物實驗發現，減重是糞便移植的副產品之一。

該研究報告作者Jessica Allegretti說，在醫院，他們遇到一種病人沒有其他疾病，但就是無法減重，這是他們想要關注和協助的一群人。她說，這次研究為嘗試了解腸道微生物組在代謝健康的肥胖人群中所發揮的作用打開了新局面，希望有助於未來的針對性治療。