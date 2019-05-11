親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰卡關
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

最「髒」的食物之一 你還在直接把雞蛋放冰箱？

台灣電動車政策急轉彎！全球四大天王臉都綠了

糞便製藥 研發未來減肥療法

2019-05-11 11:51世界日報 記者劉晨懿之／波士頓報導

布里根婦女醫院(Brigham and Women`s hospital)研究人員對肥胖症病患進行了首次糞便移植對照試驗，研究顯示糞便製藥或可作為未來減肥療法。

據波士頓雜誌報導，早前研究已經證明人體糞便可以判斷健康狀況，如腸道功能是否正常或飲食是否適合等。糞便還可從健康捐贈者轉移到腸道疾病患者來恢復腸道中細菌微妙平衡。布里根婦女醫院研究者希望探究這種治療方式是否適用於協助肥胖患者減肥。

腸道糞便移植通常通過結腸鏡進行，而這個針對肥胖問題，研究者是將健康體重者的糞便物質放入膠囊中，被稱為糞便微生物群移植(FMT)。

共有22名無其他健康問題的肥胖患者參與這個為期12周的研究。其中一半參與者服用膠囊，另外一半服用外觀相同的安慰劑膠囊。

研究人員通過此研究希望了解這些糞便膠囊是否對服用者腸道細菌成分有任何影響，以及是否能導致體重減輕。他們重點觀察一種叫做胰高血糖素樣1的腸道激素是否有變化；這種激素負責讓人有飽腹感，與體重增減相關。

該研究結束後，儘管觀察到服用者飽腹感激素顯著變化，也沒有明顯體重減輕，但是有充分證據表明膠囊改變了患者腸道菌群。具體來說，服用膠囊組相較於安慰劑組特定膽汁酸減少，糞便樣品更接近健康體重的捐贈者。

研究者準備進行額外研究來查看不同分量和成分糞便的營銷變化。他們所進行的動物實驗發現，減重是糞便移植的副產品之一。

該研究報告作者Jessica Allegretti說，在醫院，他們遇到一種病人沒有其他疾病，但就是無法減重，這是他們想要關注和協助的一群人。她說，這次研究為嘗試了解腸道微生物組在代謝健康的肥胖人群中所發揮的作用打開了新局面，希望有助於未來的針對性治療。

肥胖
>獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

日推地表最快子彈列車 最高時速近400公里

2019-05-11 01:10

你住地下幾樓？ 對抗末日 這幾國城市已默默「搬入地底」

2019-05-11 01:28

村上春樹首次投稿講家族史 提及父親戰時經歷

2019-05-10 21:03

杜特蒂的「蟑螂附身」！菲律賓期中選戰的秘密客

2019-05-10 20:30

科技巨擘之戰 馬斯克推文惡搞貝佐斯登月計畫

2019-05-10 14:18

日本最不禮讓行人縣市！櫪木縣宣導短片盼甩汙名

2019-05-10 13:37

德拜金女假冒富豪繼承人 混跡紐約名流圈詐騙逾800萬

2019-05-10 13:19

貝佐斯揭露太空船模型 誓言2024年重返月球

2019-05-10 13:11

日本溫泉小鮮肉振興計畫 若男將歡迎您

2019-05-03 11:31

世界唯一室內水上市場的百貨 就在泰國曼谷

2019-05-03 11:29

向世界開放的心 瑞典人英語頂尖的祕訣

2019-05-02 15:44

全球僅剩3隻 稀有斑鱉快絕種

2019-04-15 21:38
看更多

熱門文章

邊走邊愛！情侶用特斯拉自駕功能拍A片 馬斯克說話了

2019-05-10 15:59

川普又發推文 和中國的貿易談判「不用急」

2019-05-10 19:10

小貓咬斷耳機被狠罵 出走1小時後叼回「小蛇」賠罪

2019-05-10 22:10

美中貿談結束 美擬向所有陸輸美商品加徵關稅

2019-05-11 07:13

限期1個月！美中若無法達協議 川普將再祭關稅

2019-05-11 10:23

貿易戰若升溫…美嗆再下重手 陸3大武器回擊？

2019-05-11 00:15

美中貿談結束 川普：是否撤關稅 視未來談判而定

2019-05-11 04:19

影／拒打疫苗被停學！美高中生怒告當局 結果遭現世報

2019-05-10 18:01

美中貿易戰若全面開打　川普有多少實力及影響力？

2019-05-10 23:25

還擊美國加稅 北京可採非關稅手段限美令

2019-05-10 19:08

25%新關稅生效 川普：美中貿易談判不用急

2019-05-10 21:21

談判無果 陸官媒：美極限施壓 中國在原則問題不會妥協

2019-05-11 09:08

老機長不聽小30歲女副手建議 飛機卡水溝

2019-05-10 15:28

忍辱退讓？選擇對抗？習近平正在走鋼索

2019-05-11 00:42

影／美中貿易戰續打 川普下一步對中全面加徵關稅

2019-05-10 16:43

誰讓北京膽寒？ 川普背後有談判強人萊特海澤

2019-05-10 13:22

砸3600萬送女進耶魯 豪宅爸遭起底竟是「A級通緝犯」

2019-05-11 09:02

川普加稅 盯3,250億美元陸貨

2019-05-11 00:07

退讓？對抗？ 習近平走在貿易談判的鋼索上

2019-05-10 14:19

你住地下幾樓？ 對抗末日 這幾國城市已默默「搬入地底」

2019-05-11 01:28

陸學者：川普在「膽小鬼遊戲」邊緣瘋狂試探

2019-05-10 14:56

談判卡關 劉鶴首度公開與美有三大分歧

2019-05-11 10:07

德拜金女假冒富豪繼承人 混跡紐約名流圈詐騙逾800萬

2019-05-10 13:19

菲國度假救流浪狗被咬 挪威女染狂犬病返國後死亡

2019-05-10 23:05

全球GDP恐折損千億美元 亞洲首當其衝

2019-05-11 00:13

美對陸貨加稅生效 川普：與中談判不用急

2019-05-11 00:23

一次對上中朝伊 川普老神在在

2019-05-11 00:33

洛杉磯豪宅搜出逾千槍械 動員30警15小時才搬完

2019-05-10 15:17

川普放膽揮關稅大棒 美國經濟股市成後盾

2019-05-10 13:33

制裁小case 環時總編：中國邊打邊談經驗豐富

2019-05-10 14:56

美中貿談結束 川普：是否撤關稅 視未來談判而定

2019-05-11 07:20

美對陸25%關稅照漲 陸：遺憾！不得不反制

2019-05-10 14:02

攔不住！北韓試射的短程飛彈 可躲過飛彈防禦系統

2019-05-11 09:01

川普拉高貿易戰 美股跌幅擴大至1% 道瓊本周跌近千點

2019-05-10 23:08

贊不贊成彈劾川普 45%美國人點頭

2019-05-10 14:26

日推地表最快子彈列車 最高時速近400公里

2019-05-11 01:10

川普提2020財政年度預算 H-1B簽證費擬漲一倍

2019-05-10 15:54

不丹總理週末是醫生 稱操手術刀有紓壓效果

2019-05-10 17:47

美中將持續貿易談判 激勵美股由黑翻紅

2019-05-11 06:10

FT：福建晉華擬求售換技術 屬意美光伸出援手

2019-05-10 17:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top