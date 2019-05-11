日推地表最快子彈列車

2019-05-11 01:10 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 陳律安 ／綜合外電



全球最快子彈列車Alfa-X，時速最高可達近400公里。 美聯社 分享 facebook 日本東鐵的地表最快子彈列車「ALFA-X」，10日起開始投入試車，時速最快可達近400公里。「ALFA-X」預計將於2030年投入營運，東鐵將營運速度定在時速360公里，較現行法國高鐵TGV、日本東北新幹線的E5列車快上至少40公里。

9日亮相的列車呈10輛編組，總長250公尺，車體為銀白色，並以綠色線條裝飾。為了因應列車進入隧道的強大風阻，車頭長達22公尺，為史上最長。

東鐵聲明表示：「下一代新幹線的開發，以幾個核心概念為依歸，即卓越的性能、高舒適度、超群的營運環境、與創新的維護。」

風馳電掣的「ALFA-X」跑得快，也要煞得住，因此除了傳統煞車外，近鐵軌處搭載電磁煞車，車頂還有空氣煞車輔助。而新增降低左右搖晃跟上下震動的裝置，使過彎更穩定並保持平衡，讓旅客更舒適。控制中心也可透過物聯網，收集車輛設備數據，藉此預測車輛問題點，並降低維修人員需求。

在2021年度前，「ALFA-X」先在日本東北部的仙台與新青森間，每周進行約兩次夜間試車，這是確認是否能以時速360公里穩定行駛的「第一階段」。2022年後則進入「第二階段」，將以進行商業營運、提升車內服務為目標，預定2030年正式投入營運，屆時正好也是新幹線從北海道南端的新函館北斗車站延伸至札幌的同一年。

如果列車真能達到宣稱的運行速度，那麼從東京到札幌所需時間將砍半至4.5小時。