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貝佐斯揭露太空船模型 誓言2024年重返月球

2019-05-10 13:11中央社 華盛頓9日綜合外電報導

全球首富貝佐斯在華盛頓媒體活動中表示，名為藍月（Blue Moon）的登月器可有...
全球首富貝佐斯在華盛頓媒體活動中表示，名為藍月（Blue Moon）的登月器可有效載重並登陸月球表面，也可在月球旅行時調動人員物資。 美聯社
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藍源公司（Blue Origin）創辦人、億萬企業家貝佐斯（Jeff Bezos）今天針對美國政府想在5年內建造月球前哨站的戰略，首次公開登月太空船實體模型，並討論月球任務。

路透社報導，全球首富貝佐斯同時也是亞馬遜（Amazon）創辦人，他在華盛頓罕見的媒體活動中表示，名為藍月（Blue Moon）的登月器可有效載重並登陸月球表面，也可在月球旅行時調動人員物資。

美國副總統彭斯（Mike Pence）3月要美國國家航空暨太空總署（NASA）「採取任何必要手段」，在2024年前於月亮軌道上建造太空平台，並讓美國太空人登陸月球南極，這較先前計劃的提早4年。

貝佐斯當時說：「我喜歡這個。我們可以協助按照時間表達成任務，但那是因為我們3年前就開始動手了，是時候重返月球、是時候停留。」

貝佐斯在華盛頓會議中心長達1小時的演講上揮了揮手，他後方的黑色布幕接著落下，揭曉兩層樓高的無人登月模型。他說這個登陸器能調動多達4個小型探測器，並發射環繞月球的人造衛星。

他說：「這是了不起的裝置，而且它要上月球。」

貝佐斯也揭露其中一個提議建造的探測器模型，約略為高爾夫球車大小，並介紹可產生4535公斤推進力、名為BE-7的新火箭引擎。

以華盛頓州肯特（Kent）為據點的私營公司藍源正在開發能進行短程太空旅行的火箭「新謝帕德號」（New Shepard），與為發射衛星合約打造的「新葛倫」（New Glenn）重型火箭。

藍源公司打算在2021年前完成新葛倫火箭，並在今年稍晚讓人類搭乘火箭兼太空艙新謝帕德號進行次軌道太空飛行。藍源先前也討論過打造人類月球前哨站。

美國太空總署已經把目光放在據信擁有足夠可採集固態水的月球南極，可供合成額外火箭燃料及飲用水。

貝佐斯談及未來人類太空移民的重要性，並提到兩大關鍵議題：減少發射成本並運用已在太空中的資源。

他的願景與其他億萬富翁支持的私人太空企業相同，像馬斯克（Elon Musk）的美國太空探索科技公司（SpaceX）及波音（Boeing）與洛克希德馬丁（Lockheed Martin）的合資航太公司聯合發射同盟（ULA）。

太空人貝佐斯
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