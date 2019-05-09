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歐洲8國斥巨資 盼2050溫室氣體零排放

2019-05-09 18:35台灣醒報 記者施養正╱台北報導

歐盟應在2050年前將溫室氣體排放歸零！」歐盟委員會9日將在羅馬尼亞歐盟領導人會議，談及歐盟未來5年策略。法國、西班牙等8個國家在會前呼籲，歐盟必須提撥25%的預算對抗氣候變遷，但8國強調，歐盟必須在減少溫室氣體排放上加緊腳步，並停止資助任何可能加劇排放的項目。

8國發表聯合聲明

據英國《BBC》報導，包括

法國、比利時、丹麥、盧森堡、荷蘭、葡萄牙、西班牙和瑞典等國，在歐盟領導人會議前聯合發表聲明，倡議歐盟應提撥25%的預算，以更進取的策略應對氣候變化，並強調，歐盟最遲應在2050年達到溫室氣體零排放，且此計劃與都市繁榮並無衝突，同時也能成為他國榜樣。

此外，聲明中指出，8國認為氣候變遷在歐洲地區已造成明顯的衝擊，包括去年夏天的熱浪及山林大火都是血淋淋的案例。8國也提到，年輕人的動員能力能使議題被民間關注，舉例而言，4月開始在英國出現的「反抗滅絕」環保示威即是如此。

納入歐盟核心計畫

《歐洲新聞網》也指出，歐洲氣候行動網絡主任崔歐表示，日益增多的抗議民眾以及各種經濟產業史無前例的動員，迫使歐盟當局必須正視氣候變遷產生的危機。他也提醒，領導人們必須在羅馬尼亞的高峰會中，將處理氣候變遷納進未來歐盟的核心目標。

據歐洲統計局估計，葡萄牙是2018年二氧化碳排放量減少最多的歐盟國家，而在提出聲明的8國當中，荷蘭也榜上有名。此外，盧森堡則是二氧化碳排放量成長最多的國家之一，而據歐洲統計局資料顯示，2018年二氧化碳排放量成長最多的是東歐的拉脫維亞。

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