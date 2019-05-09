自然悲歌 全球僅三分之一大河自由流動

2019-05-09 10:55 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



世界自然基金會（WWF）的一項新研究指出，全球目前只有三分之一的大河川自由流動，其餘則被水壩和水庫攔阻，大幅降低河川為人類及大自然帶來的好處。

該研究首次對全球各大自由流動的河川進行評估，分析全球總長達1200萬公里的河川流動狀況，發現246條長度超過1000公里的河川中，只有91條的河川仍可自由流動。

從多瑙河到長江，大部份大河川已經被切成幾段。仍可自由流動的河川主要位於北極、亞馬遜盆地和剛果盆地等偏遠地區。

主要研究作者、加拿大麥基爾大學博士候選人吉爾（Gunther Grill）表示，「世界上的河川形成錯綜複雜的網絡，與土地、地下水和大氣有重要關聯」，「自由流動的河川對人類和環境皆很重要，但世界各地的經濟發展使河川數量變得越來越少」。

研究人員稱，全球約有六萬座大型水壩，目前正在規畫或興建中的水壩超過3700座。

世界自然基金會淡水科學家蜜雪兒．蒂姆（Michele Thieme）說，河川是地球的生命線，它們提供的各種益處往往被人類忽視和低估，這張世界第一份自由流動河川地圖將幫助決策者考慮優先順序，並保護河流給予人類和自然的全部價值。

河川的作用廣大，除了提供地球數億人糧食保障、攜帶泥沙等沈積物到河川出海口，進而形成三角洲、減輕洪水和乾旱等天災的影響，並支持豐富的生物多樣性等。