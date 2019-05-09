親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美伊對峙升溫中
美中貿易戰卡關
新日皇德仁即位
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

母親節499之戰再啟？遠傳網路門市推499吃到飽再送遠百禮券

耶路撒冷「街貓軍團」：聖城失控爆量流浪貓

自然悲歌 全球僅三分之一大河自由流動

2019-05-09 10:55聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

世界自然基金會（WWF）的一項新研究指出，全球目前只有三分之一的大河川自由流動，其餘則被水壩和水庫攔阻，大幅降低河川為人類及大自然帶來的好處。

該研究首次對全球各大自由流動的河川進行評估，分析全球總長達1200萬公里的河川流動狀況，發現246條長度超過1000公里的河川中，只有91條的河川仍可自由流動。

從多瑙河到長江，大部份大河川已經被切成幾段。仍可自由流動的河川主要位於北極、亞馬遜盆地和剛果盆地等偏遠地區。

主要研究作者、加拿大麥基爾大學博士候選人吉爾（Gunther Grill）表示，「世界上的河川形成錯綜複雜的網絡，與土地、地下水和大氣有重要關聯」，「自由流動的河川對人類和環境皆很重要，但世界各地的經濟發展使河川數量變得越來越少」。

研究人員稱，全球約有六萬座大型水壩，目前正在規畫或興建中的水壩超過3700座。

世界自然基金會淡水科學家蜜雪兒．蒂姆（Michele Thieme）說，河川是地球的生命線，它們提供的各種益處往往被人類忽視和低估，這張世界第一份自由流動河川地圖將幫助決策者考慮優先順序，並保護河流給予人類和自然的全部價值。

河川的作用廣大，除了提供地球數億人糧食保障、攜帶泥沙等沈積物到河川出海口，進而形成三角洲、減輕洪水和乾旱等天災的影響，並支持豐富的生物多樣性等。

最近的另一項研究顯示，1970年以來，因為水庫、汙染和水資源超限利用，淡水物種平均減少83%，為了拯救淡水生態系統的生物多樣性，保護剩餘的自由流動河川至關重要。

世界自然基金會的新研究指出，全球目前僅三分之一的河川仍自由流動。美聯社
世界自然基金會的新研究指出，全球目前僅三分之一的河川仍自由流動。美聯社
分享

淡水水庫生命線
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

爸媽靠邊站 11個月大女嬰開口第一個字是...

2019-05-09 10:31

殘酷記者檢討被害人？激怒日本的「大津幼童死亡車禍」事件

2019-05-09 12:04

世界地球日！一起搶救清朝4位皇后、13位妃子的故鄉

2019-05-09 09:31

父母親節送啥好？ 南韓爸媽：最喜歡現金

2019-05-08 18:43

青森網紅犬Wasao喪妻 無精打采民眾好擔心

2019-05-08 16:45

有隱情？2男刮中1.6億樂翻 彩券公司卻不發獎金　

2019-05-08 15:40

影／日本首座嚕嚕米樂園 漫遊北歐童話世界

2019-05-08 15:14

不甩王室慣例 梅根頻創新例 但這件事...她不是第一位？

2019-05-08 11:00

左擁右抱後宮不是夢？他們前進非洲當酋長 引爆微博熱搜榜...

2019-05-08 10:00

日本溫泉小鮮肉振興計畫 若男將歡迎您

2019-05-03 11:31

世界唯一室內水上市場的百貨 就在泰國曼谷

2019-05-03 11:29

向世界開放的心 瑞典人英語頂尖的祕訣

2019-05-02 15:44

全球僅剩3隻 稀有斑鱉快絕種

2019-04-15 21:38
看更多

熱門文章

美中談判急轉直下祕辛 原來此事惹火川普

2019-05-08 17:41

中國民族主義抬頭 美中貿易談判習近平「不再讓步」

2019-05-08 17:02

美中貿易戰3種可能 美若加徵關稅中將這樣反擊

2019-05-08 17:02

陸商務部揚言 美國周五敢調高關稅 中國將反制

2019-05-09 00:00

哈利梅根抱新生兒亮相 寶寶不理鎂光燈睡得香甜

2019-05-08 19:51

「冰與火」一個穿幫鏡頭 讓星巴克爽拿717億免費廣告

2019-05-08 15:26

劉鶴正赴美「敲定協議」 川普推文讓美股期指跌幅縮

2019-05-08 21:12

孟加拉航空客機滑出跑道機身斷3截 至少17傷

2019-05-08 22:15

美軍醞釀打伊朗 鷹眼、大黃蜂…火力總盤點

2019-05-08 15:56

16歲高中生同時讓4女同學懷孕 網評：後生可畏

2019-05-08 15:17

陸商務部：若美真課關稅 將採必要措施反擊

2019-05-09 00:28

美股早盤跌幅收斂 川普暗示本周美中仍有望達成協議

2019-05-08 22:07

川普變臉關鍵…北京大改150頁貿易協議

2019-05-09 01:14

日皇德仁首度宮中祭祀 雅子大垂髮造型現身

2019-05-08 15:38

中國事業淨營收下滑 家樂福傳考慮退出中國市場

2019-05-08 20:02

川普要加關稅中國股民竟不知 官媒今才擴大報導

2019-05-08 17:13

伊朗退出部分核協議！已知會五國駐伊朗大使

2019-05-08 13:26

五大外資看美中談判...最壞情況 科技股跌10%

2019-05-09 01:13

影／川普企業十年虧逾10億美元 圖表一頁裝不下

2019-05-08 16:25

哈利添丁 英王儲查爾斯一脈王室成員更具分量

2019-05-08 17:21

美媒：中方談判出爾反爾是因看到川普做這件事

2019-05-09 11:04

哈利梅根兒子名字公布：亞契

2019-05-09 01:16

日本重大車禍波及等紅燈13名兒童 2死2重傷

2019-05-08 13:21

有隱情？2男刮中1.6億樂翻 彩券公司卻不發獎金　

2019-05-08 15:40

哈利與梅根新生兒將成伯爵 王子頭銜等曾祖母冊封

2019-05-08 21:37

關稅只是煙幕彈 貿易戰主因是美中「搶當科技霸主」

2019-05-08 17:02

爸媽靠邊站 11個月大女嬰開口第一個字是...

2019-05-09 10:31

何止一字千金 川普1字砍股市130億美元市值

2019-05-08 16:58

日本幼兒園師生散步時遇死亡車禍 民眾：難以致信

2019-05-08 16:37

貿易談判破局！美要求中國修法規 北京認侵犯主權

2019-05-08 17:02

為什麼伊朗只退出部分核協議？專家這麼解釋

2019-05-08 18:03

孟晚舟被捕後 逾5成加國企業改變對中國商業策略

2019-05-09 08:49

川普：劉鶴將來美 敲定貿易協議

2019-05-09 00:03

別再修鼻毛了！現在鼻毛外露才流行

2019-05-08 15:15

令和時代台灣客最瘋這個 6月才搶得到

2019-05-08 19:40

變態色魔被誤放出獄 一日性侵7人 小孩、阿嬤都不放過

2019-05-09 11:25

川普包圍德黑蘭 美伊敵意直逼臨界點

2019-05-08 20:55

小摩CEO戴蒙：美中簽貿易協議機率達8成

2019-05-08 17:59

伊朗擬攻擊？ 美加強波灣軍力 派B-52轟炸機...

2019-05-09 00:17

龐培歐現身倫敦 尋求英國支持強硬面對中國伊朗

2019-05-08 21:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top