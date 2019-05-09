世界地球日！一起搶救清朝4位皇后、13位妃子的故鄉

2019-05-09 09:31 聯合新聞網 文章提供／遠見



Timberland科爾沁植樹計畫於2019年邁入第19年，參與成員開心合影。圖／Timberland 分享 facebook 好大的風沙。跋涉在內蒙古的科爾沁地區，風挾著沙肆無忌憚漫天飛舞，好像身體下一刻就要被吹跑。

放眼望去，黃色的沙子向四處延伸，綿延沙丘彷彿無止境。沒有路的黃色沙漠一片開闊，與天空相互擁抱，連成一線。其間穿插著枯萎的雜草與灌木，讓人感覺更加荒涼。

科爾沁，位於中國大陸內蒙自治區，是一片廣達4萬2300平方公里、相當於瑞士國土面積的大沙漠。糟糕的是，沙漠化目前正以每秒1900平方公尺的速度持續擴展。

誰能想像得到？原本這裡是美麗的綠色草原，是曾經孕育了清朝4位皇后和13位妃子的水草豐美之處。

土地過度放牧加上顯著的氣候變遷，是科爾沁嚴重沙漠化的主因。

莫以為內蒙的沙化與台灣人沒有關係，科爾沁的沙化不僅對當地生態環境造成嚴重破壞，荒蕪的土地加上西風吹襲，更造就沙塵暴的形成，影響範圍擴及日本、南韓、台灣等亞洲鄰近地區。

這裡已經是中國大陸治理沙漠的一個模範，企圖為防止荒漠化找到一條新的路。

「我就喜歡種樹，」32歲的當地農民斯日古冷，從2007年開始受雇於「綠化網絡」從事綠化，平日的工作是照顧這些樹，不下雨時平均每半個月就要長途跋涉至沙漠深處澆水，秋季則需要除草。

「樹長大了，我心裡開心。」這位被陽光曬得黝黑的蒙古族青年露出靦腆笑容說，絲毫不提深入沙漠時的孤零零。

30年前，他的家鄉放眼望去「全是綠的」，樹木蓊蓊鬱鬱，近30年來逐日沙化，嚴重時颳起風來根本睜不開眼，許多種子被大風吹走，形成不了植被，最後變成茫茫沙海。

2019年世界地球日期間，Timberland再度來到科爾沁，超過130名由兩岸員工、經銷商、消費者、意見領袖所組成的志願團體，在「綠化網絡」成員的帶領下，進行大規模的植樹造林及剪枝。

Timberland CSR代表亞特蘭塔（Atlanta Mcilwraith）特地從1萬公里以外的美國波士頓飛來，並帶著11歲女兒一起參與：「也是希望她多和世界接觸、多認識世界上不同地方的文化與地貌。」

植樹行程的第一天，大夥兒起了大早走進劃定的沙漠範圍栽種樟子松。綠化網絡夥伴在前一天已先準備好鏟子及樹苗，挖好一隴一隴的基準線，並牽好灌溉用的水管，就等大隊人馬到來。

斯日古冷指出，樟子松的樹苗從遼寧的章固台運來，一株苗原本4～5元人民幣，加上運費後變成7元人民幣。「運費貴，」斯日古冷說，經過多次的實驗，種在沙漠裡的樹苗一定要4年大小，若是3年的苗活不了。

連綿不絕的沙丘中，卻有星星點點、整齊排列的綠色樹木，松樹、柳樹等頑強在黃沙中扎根，是狂沙惡風中難得的綠意。

這些，最早是來自其他國家的企業與公益團體，從19年前開始種下的「希望」。

一行人走在廣袤的科爾沁沙漠，準備前往植樹點。圖／Timberland 分享 facebook

美國知名品牌Timberland自2001年起與日本非營利組織「綠化網絡」（Green Network）合作，截至去年已在科爾沁沙漠種植超過260萬棵樹，綠化面積達约2550公頃。

算好樹與樹之間的間距，一人拿起一支圓鍬開始挖地，挖出一個直徑約30～50公分的洞，深度必須到小腿的一半，再將根部帶有沃土的松樹苗種下，在坑裡用黃靴將覆蓋的沙子踏實就算完成。

一日之內，所有人種下了大約650棵新松樹。

松樹屬於針葉樹，細長的葉種可以防止水分流失，但在樹苗階段仍需要充足的水分灌溉，待成長到一定高度，才能夠任其自由生長。

完成樹苗栽種後，接著所有人排成一列人龍，一一接力傳遞水桶，在剛剛種樹的坑裡澆水，所以挖掘深度必須足，才可以保存珍貴的灌溉水資源。

顧及沙化大多是人為造成，但牧民濫墾濫伐，是出於生存，不得不這樣做。「綠化網絡」想到一個兩全其美的辦法讓牧民來種樹，定期聘用當地農民協助灌溉，為當地創造了工作機會。

第二天的工作，是為前幾年種下的松樹、楊樹進行剪枝。剪枝目的在於使樹種的主幹突出、側枝分佈均勻，從而使樹種健康快速生長，有一定的高度才能起到防風治沙的作用。

剪枝的方法，需從根部算起，剪掉大概三層的側枝，切口力求平滑，緊貼樹幹自下向上修剪。如遇到太過粗壯的側枝，必須以鋸子才有辦法切除，現場大夥兒打氣聲此起彼落，讓春季陽光下的沙漠顯得更加溫暖。

剪枝是樁體力活，但看著滿地剪下的枝條令人頗有成就感，當宣佈剪枝結束時，絕大多數人還意猶未盡。最後，則是分別剪了5400平方公尺的松樹林，以及1萬880平方公尺的楊樹林。

治沙絕對是個困難的浩大工程，當親手在沙漠種下一棵樹，那種「為地球做了一點事」的滿足，讓所有參與這次植樹行動的人充滿感動，不少人興起10年後帶著家人來看樹的念頭，相約繼續守護地球。

（作者／邱莉燕 本文出自2019.05.06《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）