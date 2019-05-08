有隱情？2男刮中1.6億樂翻 彩券公司卻不發獎金

2019-05-08 15:40 聯合新聞網 綜合報導



英國兩名男子藉由刮刮樂中了400萬英鎊（約1.6億元台幣）的獎金，卻因為被彩券公司質疑，盜用他人信用卡來買刮刮樂，無法如期領取獎金。圖／翻攝自每日郵報 分享 facebook

許多人抱著一夕致富的美夢，想透過購買樂透、刮刮樂發大財。近日，英國兩名男子藉由刮刮樂中了400萬英鎊（約1.6億元台幣）的獎金，正歡天喜地慶祝，並發布大疊鈔票的照片炫耀。不過，這兩名男子被彩券公司質疑，盜用他人信用卡，購買刮刮樂，至今仍無法領取獎金。

據《每日郵報》報導，今年4月，36歲的馬克（Mark Goodram）和31歲的沃森（Jon-Ross Watson）到倫敦南部一間超市購買刮刮樂，幸運刮出400萬英鎊（約1.6億元台幣）的大獎。

在得知中獎後，兩人不僅拿著鈔票、美酒拍照上傳，還高調聯絡媒體，豪邁說出自己的得獎感言。馬克喜悅地表示「這實在是太棒了，我要去見女王了，而且我迫不及待想要花掉這些錢，並打算買一棟豪宅」，沃森則說「想去加勒比海、拉斯維加斯！馬克和我從小就是好朋友，這場勝利令人難以置信，我們把這個消息告訴家人和朋友，但沒有人相信我們」。

沒想到，彩券公司的一個決定讓他們的心情瞬間跌落谷底。雖然已確認過他們的刮刮樂確實有中獎，但彩券公司發現兩人似乎是盜刷別人的信用卡，買刮刮樂。因此特別聲明在事情尚未釐清前，絕不會發放獎金給二人，並和銀行聯手展開徹底的調查。

對此，馬克和沃森皆表示卡片是來自一位叫作約翰的神秘朋友，卻無法提供他的個人資料如：姓氏、地址或電話號碼等，並否認偷卡一事。在他們幸運中獎前，馬克才剛出獄，沃森因涉嫌銀行欺詐被定罪，因此才讓彩券公司懷疑事情不單純。