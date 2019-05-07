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真菌侵蝕應白蠟樹 恐損失70億英鎊

2019-05-07 18:03台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

英國白蠟樹迎來一波外來真菌感染潮，未來10年內預估損失恐超過70億英鎊！外媒日前指出，英國知名的白蠟樹被發現受到真菌感染枯萎，這種病狀也被名為「灰樹枯死病」，曾在2010年讓荷蘭損失9成的白蠟樹。由於這種病幾乎沒有解藥，專家推估，英國境內的白蠟樹在10年內會大幅縮減，唯一能做的只有減少外來樹種的引進。

根據《英國廣播公司》報導，近期英國研究指出，該國重要的樹種、白蠟樹被爆出遇上灰樹枯死病，此種病是因真菌感染而致，偏偏這種真菌僅會對白蠟樹有著致命傷害，幾乎沒有解救之道，讓該國自然專家擔憂，2010年發生在荷蘭的灰樹枯死病慘案會在英國上演，當時荷蘭一口氣損失超過9成的白蠟樹。

專家指出，灰樹枯死病其實從2012年就在英國被發現，但如今他們透過模型推演發現，重新種植該樹與研究的花費，加上林業部門的利潤損失（樹木吸收二氧化碳），該國將在近10年損失約70億英鎊，若推廣到百年內，損失更會飆破150億英鎊，足足比該國2001年的口蹄疫情爆發損失高出3分之1。

據《英國衛報》報導，《當代生物學》雜誌顯示，由於灰樹枯死病是透過空氣傳播，必須透過感染進口樹木才能跨海而來，帶原者多為英從國外進口的苗圃樹，所以該國很快下令，禁止從歐洲進口樹木，不僅只針對苗圃樹，更防止已受到感染的白蠟樹成「病原體」入境。

部分環保人士則唱衰英國政府的作法為時已晚。生物學家伍德沃德曾預測說，現有的白蠟樹將在20年內死光，除非英國能增加種植速度，否則白蠟樹高機率在未來成為該國的稀有樹種。

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