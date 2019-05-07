阿兵哥化身最強奶爸 一次養5名子女與16胞胎小狗

2019-05-07 14:15 香港01 記者吳嘉善／報導



英國一隻洛威拿犬一口氣生了16胞胎，追平了英國紀錄，狗主不僅大吃一驚，還要不眠不休幫忙照顧小狗。圖擷自／香港01 分享 facebook 大型犬平均一胎會生7隻小狗，但英國蘭開夏郡（Lancashire）一隻洛威拿犬（Rottweiler）卻一口氣生了16胞胎，追平了英國紀錄，狗主不僅大吃一驚，還要不眠不休幫忙照顧小狗。

產前掃描只看見6隻

32歲軍人馬歇爾（Mark Marshall）和妻子勞拉（Laura）飼養了一隻洛威拿犬羅克茜（Roxy），牠今年初懷孕後接受超聲波掃描，當時顯示羅克茜肚裡僅有6隻小狗。不料羅克茜在3月生產時，卻生出了16隻小狗。馬歇爾說：「另外10隻之前不知道躲到哪裡去！小狗的數目令我非常驚訝。我們很明顯沒有為此準備，但說到底這還是個值得高興的意外。」由於羅克茜無法一次哺乳16隻狗寶寶，主人只好幫忙「分流管制」，馬歇爾說：「要應付的事情太多了，令人累到不行，我連續8天將牠們分成8隻一組餵奶，其餘時間還要工作。」

夫婦協助「分組」餵奶

另外，馬歇爾夫婦怕羅克茜被「搾乾」，於是向獸醫購買幼犬專用奶粉，用奶瓶親手給小狗餵奶，而且他們本身已經育有5名子女，包括一名新生兒，如今再加上16隻剛出生的小狗，忙得不可開交。

等到那些小狗滿8周大，不再需要喝奶，可以離開媽媽時，馬歇爾再以每隻650英鎊（約2萬6元台幣）至750英鎊（約3萬元台幣）的價錢把牠們出售，只留下其中一隻並命名為貝拉（Bella），而貝拉的兄弟姐妹很快就會各奔前途，展開新生活。

英國目前的「狗狗多胞胎」紀錄是一胎16隻，馬歇爾正考慮是否替平了這項紀錄的羅克茜正式登記。網友除了稱讚小狗可愛，還表示「母親真偉大，不分物種」、「可憐的狗媽媽，牠看起來很累」、「你能想像生產和餵哺16個孩子嗎？狗狗真的了不起」。

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