怎麼辦？正妹打工自賺大學學費發生意外 手指燒黑慘遭截肢

2019-05-07 14:15 香港01 記者吳嘉善／報導



泰國一名女大學生在實習期間，左手4隻手指遭洗衣房內的工業滾筒燙衣機夾到，她被迫忍痛截肢。圖擷自／Tawanploy Twt 分享 facebook 泰國一名剛畢業的女大學生Tawanploy Twt上周五（3日）在facebook發文，表示2個月前她快畢業時，到那空沙旺（Nakhon Sawan）一間酒店實習；但培訓期間，左手4隻手指遭洗衣房內的工業滾筒燙衣機夾到，手指被壓傷及燙傷，出現巨大水泡，內裡的神經及骨頭遭嚴重破壞。雖然醫生嘗試保住她的手指，但受傷手指因組織壞死逐漸發黑，1個月前為了防止細菌感染，她被迫忍痛截肢，所以她忍不住發文問道：「以後怎麼辦？」

泰國一名女大學生在實習期間，左手4隻手指遭洗衣房內的工業滾筒燙衣機夾到，她被迫忍痛截肢。圖擷自／Tawanploy Twt 分享 facebook

強調發文非為了要人捐錢

年僅22歲的Tawanploy Twt家境貧窮，父母無力供她上學，但她還是靠自己努力讀完大學，豈料畢業前卻遭遇慘劇。Tawanploy Twt說，失去4隻手指後，生命從此不再完整，直到現在還是沒法接受現實，儘管她打起精神參加畢業典禮，但對前途感到無比迷茫，不知道日後能否找到工作。

當地媒體報導Tawanploy Twt的遭遇後，許多網友留言支持她，「妳還有右手能拿筆寫字，不是完全沒有工作機會」、「有些人失去雙腿或雙臂也能出人頭地，雖然失去了手指，但還是可以過快樂的生活」、「我爸爸鋸木時，同樣因意外失去了手指，我們只好努力奮鬥和好好照顧他，加油」、「希望你能夠堅強點」。

Tawanploy Twt在周六（4日）再次發文，感謝所有同情和安慰她的留言，強調自己發文不是為了讓人捐錢，而是希望大家提供建議，幫助她找到未來的方向，雖然感到難過，但她絕不會放棄！

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文章授權轉載自《香港01》