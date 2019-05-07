誰上完廁所沒洗手就親親抱抱 13週女嬰猝死於細菌感染

2019-05-07 10:48 聯合新聞網 綜合報導



接觸嬰兒前需先洗手消毒，這可不是因為父母神經質才立下的規矩，乖乖遵守就能避免憾事發生。一名英國女嬰在社區活動後猝死，死因可能是當天親吻抱抱她的人中，有人上完廁所沒洗手。

13週大的女嬰因B型鏈球菌感染，一覺之後就沒醒來。photo credit: The Epoch Times 分享 facebook

13週大的女嬰芙勒爾(Fleur Dulcie Edwards)去年八月出席了一場社區活動，許多在場的賓客都忍不住抱抱這位可愛的新生兒，當天的她看起來一切正常卻在隔日於睡眠中離世。「很多人那天都對芙勒爾又親又抱，也許他們其中有人上完廁所沒洗手」，女嬰母親說出這項推測，同時提供了當天的照片給當地的新聞媒體，作為給世間父母最沉痛的提醒。

「The Epoch Time」報導，活動當天嬰兒的體溫、進食狀況都很正常，「沒有任何一件事不對勁，可是她再也沒有醒來」。女嬰父親在隔日一早發現她已失去生命跡象，她的母親隨即施行了CPR進行急救，但已迴天乏術。心碎的母親形容「我的寶寶一向熱愛睡眠，是個一覺到天亮的模範寶寶，她就跟我們睡在同一間房間」，雖然為她施行了急救，但是「當我看到她時就知道她已經離開我們了」。

前一天才拍的全家福竟成為女嬰最後一張照片。photo credit: The Epoch Times 分享 facebook

起初醫生並沒有在芙勒爾的檢測報告上發現任何異狀，直到兒童醫院的驗屍結果出爐才發現她死於B型鏈球菌感染。活動當天晚間六點芙勒爾全家才一起拍了合照，而這竟成為她的最後一張照片。芙勒爾的父母將全家福和幼女的死訊一同披露出來，想要藉此喚起其他父母們對B型鏈球菌感染的危機意識。

B型鏈球菌Group B streptococcus (GBS)源自於婦女的陰道或盲腸西，大約有25%的婦女身上都帶有這種菌體，但是因沒有症狀而不自覺。它不是性病但寶寶有可能在出生時被母親傳染，並引發敗血病、肺炎、腦膜炎或癲癇。芙勒爾的例子比較特殊，細菌可能是從上完廁所沒洗手的女性傳染給她的。