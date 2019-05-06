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不爆雷也能懂！高喊沒快樂結局卻破影史票房...漫威《復仇者4》大賣秘密：與你一起長大

2019-05-06 15:00商業周刊 陳慶徽／商業周刊

《復仇者四》能集大成的成功之道，在於加入迪士尼之後的漫威。圖／聯合報系資料庫
《復仇者四》能集大成的成功之道，在於加入迪士尼之後的漫威。圖／聯合報系資料庫
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「我們全部都輸了，我們失去了朋友、親人，甚至是一部份的自己。」

作為迪士尼旗下漫威影業（Marvel）的年度大作，《復仇者聯盟：終局之戰》前導預告，卻一反過去正面、歡樂的英雄電影基調，瀰漫著滿滿的絕望氛圍。甚至，漫威總舵手、總裁凱文費吉（Kevin Feige）還在電影上映前披露這部作品「最後不會是快樂結局！」

再加上，王牌角色鋼鐵人、美國隊長的演員合約將在拍這部片後到期，這讓「哪位王牌角色會被賜死」成為全球影迷在電影上映前不斷在討論的熱門話題。

一部上映前就高喊不會有快樂結局的作品，卻在4月24日上映首日，光是在台灣，就大破了包括影史單日最高票房在內等十項影視紀錄。

同樣是上演知名英雄大集結戲碼，DC影業在2016年端出旗下兩大最強卡司：超人與蝙蝠俠的對決大秀，但該片票房卻連鋼鐵人一人獨秀的《鋼鐵人3》都比不上。

把知名的英雄湊在一起，並不是保證成功的勝利方程式。

其實不需要爆雷，也不用討論劇情，《復仇者四》能集大成的成功之道，在於加入迪士尼之後的漫威，在操作電影走向上，已經一改過往電影劇情的操作套路，不只讓劇情與演員及導演說話，它開始讓每一個觀影者，都有機會找到自己的「定位」。

打造有缺陷的英雄，讓影迷找到情感投射點

已逝世的「美國漫畫英雄之父」史丹．李（Stan Lee）曾在受商周專訪時表示，在創造出美國隊長、鋼鐵人等數千位知名漫畫角色後，他自己最喜歡的就是「蜘蛛人」彼得．帕克。

原因，就是因為這個瘦小、沒自信、在學校還會遭霸凌的高中生「最像他自己」。

這個性設定上有點害羞、缺乏自信的年輕人，在戴上蜘蛛人面具後，就成為了擁有無所不能的超級英雄，就有如當年史丹．李拿起筆後，就化身具有無限想像力的創作家。

對比正義聯盟裡，除了「蝙蝠俠」是超有錢的凡人外，其他都是擁有異能體質的超人類，但在《復仇者》系列裡，除了雷神索爾與反派角色外，大多數正義之士，都是從一般人類角色，「進化」而來，因而有更多的人類情感糾葛與元素。

從創作者一開始的原始角色設定，賦予漫威英雄的人性元素，如何在一部電影中擠進超過30名角色，卻又能駕馭好劇情發展？漫威靠的，就是迪士尼最擅長的「與讀者一起長大」的說故事能力。

系列作品橫跨11年 說讓大人小孩都買單的好故事

前迪士尼、皮克斯首席創意總監、同時也是一手催生奧斯卡最佳動畫《冰雪奇緣》的約翰．拉薩特（John Lasseter）接受商周專訪時便曾指出，好的故事，必須讓觀眾「發現自己也身在其中」。

他舉例，《冰雪奇緣》的故事情節就不是瞄準動畫片的愛情戲碼，而是兩姐妹之間的親情，這是所有人在生命中都會面對到的共同課題，也因此讓成年人也願意為它買單。

就像當年迪士尼旗下的皮克斯動畫，相隔11年推出《玩具總動員3》，卻能打破續集魔咒大賣，就是因為劇情跳脫了歡笑與溫馨，玩具主角們面對被主人拋棄的危機，宛如成人在職場可能遇到被冷落的現實困境。

「當你在戲院內聽到周圍的笑聲與驚嘆聲，就證明了參與這一切的快樂感，是現代影迷的娛樂核心。」《紐約時報》點出了漫威電影的終極魅力。

從2008年的《鋼鐵人》到現在，漫威推出的這些英雄角色，已經陸續陪伴影迷們走過了一個十年，作為系列的終章，《紐時》以「超級英雄的告別派對」為《終局之戰》做下註解。

從衝動到成熟、從單兵作戰到懂得團隊合作，作為觀眾，我們這十年，不只一路看著鋼鐵人、美國隊長與雷神索爾等英雄在角色上的轉變，更是見證了自己這十年來，參與這趟英雄旅程的回憶投射。

隨著《終局之戰》的上映，預料未來漫威將一次拿下半數全球票房排行榜上的5席位置，而其中4席皆是復仇者聯盟系列作品。

透過有缺陷的英雄，提供觀眾找到角色投射，再加上「讓每個人參與其中」的說故事手法，漫威藉由復仇者系列，不只在影史、更是在娛樂產業內都立下了一座難以超越的里程碑。

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※本文由商業.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

復仇者聯盟迪士尼漫威電影
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