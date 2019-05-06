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疑海洋失衡 飢餓海豹現身南加水域

2019-05-06 13:38世界日報 編譯組／綜合報導

加州南部海岸出現飢餓的瓜達盧佩海豹，專家正研究是否是海洋失調跡象之一。圖截自／P...
加州南部海岸出現飢餓的瓜達盧佩海豹，專家正研究是否是海洋失調跡象之一。圖截自／PMMC救援隊
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太平洋海洋哺乳動物中心（Pacific Marine Mammal Center，PMMC）救援隊，近期在加州南部海洋發現飢餓的瓜達盧佩海豹（Guadalupe fur seals），正研究是否是海洋狀況失衡的跡象之一。

聖蓋博谷論壇報報導，救援隊成員Keith Matassa近期對瓜達盧佩海豹驗屍時，驚訝的發現有些海豹肚子中裝滿牠們通常不吃的東西，不論生存或死亡的海豹，都發現牠們吃了遠洋螃蟹，且有消化問題。

哺乳中心動物和保護計畫主任Matassa說，在某些情況下，這些海豹的胃完全是空的，不得不吃遠洋螃蟹。

Matassa致力發現影響海洋健康問題，該機構也正與美國國家海洋暨大氣管理局（NOAA）和其他科學家合作，檢查近期影響海獅海豚和如今瓜達盧佩海豹死亡事件的原因。

當地鯨魚觀察船船長，最近幾周在丹那岬（Dana Point）與拉古拉灘（Laguna Beach）發現瓜達盧佩海豹，過去牠們多在墨西哥南部。Matassa與其他專家說，這些海豹在當地出現並不正常，可能是海洋失衡的跡象之一。

PMMC今年已在當地發現六隻瓜達盧佩海豹，2018年、2017年都為三隻，2016年為零。

今年發現的六隻海豹中，有三隻發現時已死亡，另外兩隻被送往聖地牙哥海洋世界前死亡，一隻在抵達那裏不久後便死了。

自2015年以來，瓜達盧佩海豹在加州沿岸被發現，牠們消瘦且飢餓，當時擱淺事件是歷史平均值的八倍。這些海豹唯一已知的繁殖地，為墨西哥海岸附近的瓜達盧佩島。近年來在海峽群島（Channel Islands）也發現牠們蹤跡，該地之前多為海獅聚集。

瓜達盧佩海豹的情況，與困擾南加州水域出現的不尋常海洋事件模式類似。與去年同期相比，PMMC救助的海洋哺乳動物數量增加近三倍，包括今年1月、2月擱淺的海獅，拉古拉灘海洋哺乳動物中心也救援海豹、海象、海龜等。更不尋常的是，相關單位在今年2月在新港灘與拉古拉灘發現六隻死亡海豚，Matassa替牠們驗屍確定死因，目前正等待結果。

海獅海豚
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