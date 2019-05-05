場內賽馬 場外拉票參選人搶鏡忙募款

2019-05-05 17:08 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合4日電



肯塔基大賽馬是體育和名仕界年度盛事，但場上同時上演另一場政治競賽，許多州長候選人把握機會利用賽馬盛會為競選募款拜票。

多年來，肯塔基州春季的賽馬會都是政治人物為5月底初選爭取大位的好時機。共和黨籍的肯塔基州州長貝文（Matt Bevin）尋求連任，同時還有三名民主黨政治明星也想與貝文一較高下。

對於蜂擁到跑道旁的政治人物而言，賽馬會象徵滿滿的機會與限制，媒體在盛會中尋找名人採訪，因此這不失為曝光的大好機會。

不過政治人物大量接觸個別選民，與無數人握手致意，這種「零售」政治（retail politics）卻好壞參半。國內各地民眾聚集到路易維爾（Louisville），候選人很容易將不是肯塔基州的人誤認為該州選民。

此外，在人群間推擠拜票相當累人又耗時。

政治人物有機會在邱吉爾唐斯賽馬場（Churchill Downs）遇見富豪，這些人可能為競選活動捐款，或者引介其他志同道合的人。

肯塔基州資深政治評論員克羅斯（Al Cross）表示：「最理想的拉票地點就是邱吉爾唐斯的頂樓。」

那裡可以有全景景觀可一覽賽馬場，還有餐點飲品可以輕鬆社交，氣氛輕鬆。

前總統小布希的共和黨策士詹寧斯（Scott Jennings）說：「拜訪馬場的有一個好處，幾乎你看到的每個人心情都很好，而且已準備好要掏出鈔票了。」

民主黨策士瑞德爾（Mark Riddle）的態度較為保守，他認為賽馬會展開時，多數初選募款已結束，大家早已選好馬匹，因此這更像與金主拉關係。