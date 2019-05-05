牠們很貴也很脆弱 3個月23匹賽馬暴斃

2019-05-05 17:03 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合4日電



加州聖塔安妮達公園（Santa Anita Park）馬場自去年12月26日以來，先後有21匹馬在奔跑或訓練時死亡；一名訓練師3月14日在馬場接受訪問時，又有一匹馬當著攝影機前衝過終點倒地不起；跑道重開才三天，3月31日又有一匹馬在奔跑時倒下。

為什麼有這麼多匹馬接連出事？雖然各種猜測層出不窮，卻一直查不出原因。

事故連連使加州賽馬業陷入危機，動物維權人士更高聲疾呼；其他賽馬地區主動加強安全法規，以避免類似的負面宣傳。

加州賽馬理事會主席說：「這是賽馬業歷來所曾面對的最嚴重危機，也是我們所曾碰到的最嚴重公共和政治衝擊，並引起媒體大肆報導，連不注意賽馬的人也開始關心。」

自最後一次馬匹死亡一個多月來，聖塔安妮達的安全紀錄好得異常，總共5723次馬匹訓練沒有發生一次重大傷害，有848匹馬出賽未曾出現任何致命事故；馬場另有數以千計馬匹奔跑或訓練都安然無恙。

但是，要是再有馬匹死亡，那將不是一個多月來的第一次，而是第24次。

全國純種馬賽馬協會會長說：「只要再出現另一波致命傷害，問題就會重現。這種陰影永遠不會消失。這就是為什麼獸醫、馬伕、每一個人每天每時每刻都得當心。」

「洛杉磯時報」說，其他地區也碰到類似情況。紐約的Aqueduct和Seratoga馬場都有致命事故激增問題，促使馬場進行改革。加州聖地牙哥Del Mar馬場鋪設新跑道後，也接連發生死亡事故。不過，這些損害很快就過去，聖塔安妮達的厄運卻持久不消。

加州要廢除賽馬，可能必須交付公投，而且必須先獲得大約63萬5000人有效連署。昆尼別克學院最近的民調顯示，19%加州人贊成賽馬，20%反對。有60%的人漠不關心，因此公投倡議可能成不了，可是賽馬業仍然憂心忡忡。