雞尾酒2千5、套房2萬6 看肯塔基賽馬豪擲萬金

2019-05-05 17:01 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



肯塔基大賽馬超級豪奢大體驗，賽馬場成為另類伸展台。 路透 分享 facebook

第145屆肯塔基大賽馬4日落幕，許多粉絲的畢生願望清單之一，就是現場觀看此歷史悠久的運動賽事；但想體驗「體育賽事中最刺激的兩分鐘」，可以很便宜，也可以極盡奢華；不少富豪在短短一個周末浪擲萬金，毫不手軟。

想完整體驗超級豪奢大賽馬，得「從頭開始」撒錢；幾十年來製作肯塔基賽馬專用帽的商人麗莎．薛布(Lisa Shaub)表示，「有心人可以花幾千元購置觀看賽馬行頭。」一頂精心製作、花姿招展的帽子，要價不下千元。

超級富豪通常不會搭商業飛機去肯州路易維爾(Louisville)看這場馬賽，而是使用Sentient Jet這樣的私人飛機公司提供往返專機服務。

住宿方面，最豪華的選擇莫過於有91間客房的21c博物館酒店(21c Museum Hotel)，或有294間客房的布朗酒店(Brow Hotel)。

入住布朗酒店，周末三晚包套起價5400元；高檔套房訂價1萬7000到2萬2000元，頂級Muhammad Ali套房三晚全套高達2萬6000元。

管理布朗酒店16年的沃克(Brad Walker)透露：「頂級套房年年銷售一空，通常賣給可連續入住三或四年的客人；下一年他們享有優先入住權。近年來，套房一直由一位矽谷互聯網業者包下。之前的房客有好幾年是一名紐約時報浪漫小說暢銷作家。」

比賽前一晚的正式派對貴賓名流匯集，星光熠熠；愛國者四分衛布雷迪(Tom Brady)2014年曾在其中一場派對中現身。

至於比賽當天的水酒，更不容馬虎。最經典也最豪奢的莫過於肯塔基大賽馬傳統飲料：肯塔基波本酒廠伍德福德(Woodford Reserve)提供的限量薄荷酒(mint julep)。這款雞尾酒其實只有四種簡單成分，但杯子是手工製作的鍍銀和鍍金杯，盛裝在精緻木盒裡，內襯的絲綢和騎師們所穿的運動衫相同質地；依杯子的材料，每杯要價1000元或2500元。

觀看肯塔基大賽馬最昂貴的作法，是在四樓豪華區Mansion俯瞰賽馬終點線；不過，有錢未必買得到在Mansion豪華區看賽馬的權利，必須先收到邀請才能購票；Mansion套票費用每人7500元至1萬4000元不等。

每位持有Mansion門票的人由專有「門房」護送搭私人電梯到豪華區。

其他特殊待遇還包括：名廚餐飲服務和有權進出私人酒窖；獲邀在Mansion豪華區看賽馬者，必須簽署為期三年合同，鎖定自己來年在大賽馬超級周末前來觀看比賽的權利。