創建全球性教室 瑞典隆德大學：我們不依賴中國學生

2019-05-05 16:19 世界日報 中國新聞組／北京5日電



瑞典隆德大學國際化相當高，校園裡有來自136國家的學生。 路透資料照片 分享 facebook

瑞典隆德大學（Lund University）副校長西爾維亞·施瓦格澤格（Sylvia Schwaag Serger）說，不去盲目地吸引中國學生、避免過度依賴中國生源是瑞典與中國進行謹慎的學術接觸與交流的秘訣。

美國之音報導，施瓦格澤格日前在美國約翰霍普金斯大學華盛頓校區的一場談話中說，與許多其他西方國家的大學不同，中國學生並不是瑞典大學的主要外國收入來源。

她說，部分原因是瑞典公立大學直到2012年前後才開始對非歐盟、非歐洲經濟區和瑞士以外國家的公民收取學費。施瓦格澤格教授同時強調，瑞典的高等院校有意識地避免讓某個國家成為國際學生的主要來源。

報導指出，她說：「我們有一個非常有意識的政策，試圖創建全球性的教室。我們的大學有來自136個國家的人，我們要確保我們不讓某一個國籍的人主導課程或項目。」通過平衡生源的方式，讓「中國人不主控我們的外國學生群體」她並指出「我們對中國沒有很強的財政依賴，無論是外國學生還是其他任何形式」。

2015年1月，瑞典斯德哥爾摩大學孔子學院關閉，這是歐洲第一所關門的孔子學院。研究人員說，這可能反應了瑞典在與中國進行學術接觸和交流時的謹慎心態。

報導說，不過，施瓦格澤格表示，瑞典各界逐漸意識到了與中國合作的風險。有些關鍵領域，瑞典要對中國說「不」。

她提出在瑞典的大學裡也發生了很多事情，有一些案例讓人們感到困擾，例如知識產權和研究（成果）的盜竊。「此外，還有來自中國軍事部門的學生，他們在我們的大學和某些戰略領域工作。最近人們越來越意識到這一點，也越來越關注這一點。」