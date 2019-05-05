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長年獨居千萬豪宅 日本51歲女漫畫家感嘆：窮得只剩錢

2019-05-05 11:28香港01 記者周悠／報導

柴田亞美。富士電視台節目擷圖
柴田亞美。富士電視台節目擷圖
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錢，對於所有人來說都十分重要，因此不少人會選擇年輕時放棄當下所有，盡全力拚搏賺錢，以為日後有錢就能「使得鬼推磨」。

近日日本一位女漫畫家於電視節目上苦訴，表示自己年輕時只顧畫漫畫及交稿，完全沒時間談戀愛及遊玩，至今51歲仍是單身，名符其實「窮得只剩錢」。

日本漫畫家 柴田亞美現年51歲，筆下經典作品有《南國少年奇小邪》、《格鬥小霸王》等等，為日本90年代知名漫畫家之一，並於2009年斥1億6000萬円購入豪宅，可算是名成利就，是一般人眼中的「人生勝利組」。

窮得只剩錢

柴田老師日前出席富士電視台節目《アウト×デラックス》，意外地表示自己人生超苦悶，每日只能蹲在千萬豪宅裡，獨個埋頭苦幹畫漫畫，到現時51歲還是單身，感嘆自己「除了錢之外，甚麼都沒滿足」。

柴田亞美作品之一。 香港01提供
柴田亞美作品之一。 香港01提供
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90年代漫畫家超爆肝？！

柴田老師於節目上表示90年代的漫畫家全都經過「窮得只剩錢」的時期，將所有時間都押在漫畫上，如《男兒當入樽》作者 井上雄彥、《美少女戰士》作者 武內直子等人都是這樣走過來的，但不知不覺就只剩自己還沒成家立室。

雖然柴田老師的財富真的令人十分羨慕，但代價卻是換來這麼枯燥乏味的忙碌生活，真的令人很難抉擇...

換作是大家，又會否嚮往這種生活呢？

柴田老師表示90年代的漫畫家都是窮得只剩錢。富士電視台節目擷圖
柴田老師表示90年代的漫畫家都是窮得只剩錢。富士電視台節目擷圖
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延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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