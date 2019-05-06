新聞報導棄嬰事件 為什麼只有未婚媽媽，沒有未婚爸爸？

2019-05-06 09:07 聯合新聞網 時報出版



韓國一項統計指出，二○一六年，就有三百零二名新生兒被丟棄於街上、嬰兒收容箱、停車場甚至垃圾場。示意圖。照片／ingimage 分享 facebook

這個國家成天憂心低生產率，卻三天兩頭有新生兒遭到遺棄。二○一六年，就有三百零二名新生兒被丟棄於街上、嬰兒收容箱、停車場甚至垃圾場。

根據警方統計資料，從二○一一年至二○一六年，遭遺棄的嬰兒為七百一十七名。若加上從二○一三年末開始被排除在刑事開案之外，且被棄置於嬰兒收容箱的孩子，遭到遺棄的嬰兒最多達一千四百零一名，接近警方統計數據的兩倍。如果再加上保健福祉部統計的遺棄兒童數據，其總數將大幅增加。

是誰，又是為什麼要拋棄孩子呢？二○一一到二○一六年，警方開案的遺棄兒童嫌疑人有百分之七十九．三為女性，可以推斷大部分為未婚媽媽。《國民日報》曾報導，放置於嬰兒收容箱的信件，一百封中有六十三封來自於未婚媽媽。

在一名走投無路的未婚媽媽做出遺棄嬰兒的犯罪行為後，卻只有女性受到懲罰，這是因為現行法律只懲罰做出拋棄孩子行為之人。即便女方告知男方懷孕的事實，對方拒絕協助導致必須遺棄孩子時，男方也不具有法律責任。孩子的誕生，必須要有男女雙方的存在，為什麼卻將所有責任推卸到女性身上呢？

新聞報導棄嬰事件時，標題幾乎都是採用「無情的母親」的說法。二○一七年一月，韓聯社記者在報導相關事件時，標題使用「全年遭到遺棄的嬰兒為一百多名……無知寡情的母親」。四月又出現「生活困頓，遺棄三名新生兒的無情母親」。在這類報導的留言中，能看到許多人指責未婚媽媽的冷漠、小看人命的珍貴，以及對於她們性行為放縱的感嘆。

然而，果真如此嗎？面對一個生命，難道未婚媽媽的責任意識就如此薄弱？在指責無情的母親拋棄嬰兒前，不該先追究誰才是拋棄孩子的「主犯」嗎？

被「正常家庭」逐出家門的未婚媽媽

雖然韓國社會的家庭型態逐漸多樣化，但視未婚媽媽與其子女為「不正常」並加以蔑視的文化一如既往。這是因為家庭主義依然處於舉足輕重的地位，而且認為出生的合法性僅存於結婚制度的框架內。

如今，社會對於婚前性行為的態度改變許多。根據二○一六年十一月統計廳發表的《二○一六年社會調查》，約有一半（百分之四十八）的國民贊成婚前同居。婚前同居可能造成的後果，最先讓人聯想到的即是懷孕。然而，韓國社會至今仍對在未婚狀態下懷孕與生育抱持敵視態度。在統計廳的調查中，有百分之七十五．八的人反對「就算不結婚，也能有孩子」的題目。即便婚前性行為的社會規範已變得十分寬容，但對生育與家庭的規範依舊屹立不搖，而家庭規範的脫軌者——未婚媽媽也因此引起社會反感。

對家庭規範脫軌者的排斥並不僅限於婚外生育。根據大眾對弱勢族群的歧視調查研究，對同性戀者的歧視比例最高，其次則為未婚媽媽。包括在「如果家人或親朋好友的結婚對象中有這些人，自己是否能夠接受？」的問題中，對未婚媽媽的排斥感也僅次於同性戀者，比過去曾經同居或離婚有孩子的女性更高。

我認為未婚媽媽之所以不選擇養育、反而拋棄孩子的首要原因，在於韓國的家庭主義規定，唯有生育發生於父系家庭制度內才屬正常，倘若脫離此範圍，便是「不正常」與「不道德」。

（本文出自《異常的正常家庭》，金熹暻著，簡郁璇譯，時報出版，未經同意禁止轉載。） 分享 facebook 韓國家庭主義是僅認可所謂的「正常家庭」，也就是父系家庭的意識型態。未經過法律婚姻程序的懷孕、生育與養育，幾乎不獲得社會的保護與認可。「結婚＝生育」的觀念太過根深蒂固，使得制度外的生育行為被視為有損家庭的純粹性，導致未婚媽媽與其子女受到制度與社會的歧視。

一直以來，這屹立不搖的「正常家庭」意識型態，在未婚媽媽的胸口上印下罪人的紅字，造就許多未婚媽媽的子女被送往國際收養的情況。大部分的人以為國際收養指的是五○年代的韓戰之後，無處可去的戰爭孤兒被大舉送往先進國家。其實國際收養的件數，卻以韓國經濟高速發展的八○年代為最多，其中大多數為未婚媽媽的子女。這是因為隨著現代化的發展，由「結婚的夫妻與子女」組成的家庭成了「正常家庭」的範本，而其他家庭均被視為不正常的緣故。即使近年來國內收養情況大於國際收養，情況也沒有太大改變。二○一六年，國內收養的八百八十個孩子中，就有高達百分之九十二為未婚媽媽的孩子。

將未婚媽媽的子女大批交由他人收養的情況並非只發生於韓國，西歐也曾經發生過。在西歐資本主義工業化最為蓬勃之際，就有一大批未婚媽媽的子女透過收養，被重新分配到中產階級的家庭。

四○到八○年代，美國、紐西蘭、澳洲等地以「原住民子女是低等人種」、「未婚媽媽的孩子是不道德的」為由，強制將孩子與親生父母分開，並大批送至白人中產階級家庭收養。這種硬生生將孩子從原生家庭扯下的行為，就像是把冰淇淋挖出來一般，因此獲得「嬰兒冰淇淋時代（Baby scoop era）」的稱號。

強制收養未婚媽媽的子女，主要發生於核心家庭在西歐資本主義國家鞏固的時期。因為只認可婚姻制度內懷孕與生育的合法性，導致未婚媽媽完全不考慮親自養育，被收養也成為唯一選擇。

後來，受到女權運動驅使、性與婚姻的認知變化，西歐許多國家的未婚媽媽親自撫養小孩變成稀鬆平常的事，但過去強制收養所造成的傷痛，即便過了許久也難以撫平。二○一三年三月，澳洲政府針對「強制將母親與孩子分離的政策與慣例，造成了他們一輩子的傷痛」，以及有許多人必須承受永無止盡的痛苦、身分認同衝突與失落感的，進行公開道歉。但在韓國，沒有人出面道歉，只給未婚媽媽與國際被收養人留下了長期的痛苦。

（本文出自《異常的正常家庭》，金熹暻著，簡郁璇譯，時報出版，未經同意禁止轉載。）