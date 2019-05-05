由譏諷拿破崙到冷戰宣傳 胡鬧小品折射嚴肅大事

2019-05-05 09:38 香港01 記者伍振中／報導



認得以下這幅漫畫宣傳海報嗎？它是代表美國的漫畫人物「山姆大叔」（Uncle Sam）。頭戴星條旗高禮帽、留着山羊鬍的老人漫畫角色「山姆大叔」，右手食指指向你，叫你去參軍。

詹姆斯·蒙哥馬利·弗拉格繪製的1917年海報，根據3年前的英國基奇納募兵海報。圖擷自 維基百科 分享 facebook

這幅海報據說在一戰期間印刷了超過400萬份，在二戰期間也被人翻出來使用，鼓勵美國男子勇於參軍，報效國家。

「我要你為國家入伍」（I Want You For U.S. Army）的漫畫海報街知巷聞，「I Want You」這句更是百搭用語，後來成為當代流行文化的常用標記噱頭及二次創作藍本。

在整個20世紀，多幅宣傳美國對外政策的漫畫，都是以「山姆大叔」代表美國。1914年至1918年期間爆發的一次世界大戰，美國政府在戰爭中後期意欲參戰，故希望透過鼓動國內的民族意識情緒，得到民眾支持政府加入協約國，對抗同盟國。因此，這個官方漫畫人物算得上是政治漫畫的「始祖」之一。

當時的公共資訊委員會，委託著名畫家弗拉格（James Montgomery Flagg），將山姆大叔繪畫成漫畫角色，於多幅政治宣傳漫畫中出現。一直以來，美國人都將「山姆大叔」視為愛國主義的化身，因為他代表着國民引以自豪的高尚品格。

山姆大叔是誰？

根據美國官方說法，「山姆大叔」是指在19世紀初美英戰爭期間，為美軍供應及運送糧食的肉類商人威爾遜（Samuel Wilson）。他的花名是「山姆大叔」（Uncle Sam）。「山姆大叔」誠實可靠，刻苦耐勞，而「Uncle Sam」的縮寫正好是「US」，與合眾國（United States）的縮寫相同。此說法慢慢從軍隊中傳開去，「山姆大叔」的品格也就逐漸變成國家精神的象徵。而後來廣為人熟知的「山姆大叔」漫畫形象，則是畫家弗拉格按照自己的肖像而改造成的。

當然，除了官方的宣傳品，也有一些異議漫畫家藉着醜化「山姆大叔」，批評美國政府部分恃強凌弱的外交行為。

起源於英式啜核 漫畫如槍炮

其實，政治漫畫（political cartoon）的起源可追溯至更早的18世紀末。

英國文人擅於賣弄幽默，除了咬文嚼字的盞鬼譏諷，他們亦學懂以繪圖抨擊時弊。英國畫家吉爾雷（James Gillray）在1792年至1810年期間，以誇張生動的筆觸，繪畫政治漫畫，諷刺時任英國君主喬治三世（George III），以及當時的數任首相及內閣大臣。

1805年，吉爾雷繪畫的一幅名作《The Plumb-pudding in Danger》，譏諷時任英國首相小威廉·皮特（William Pitt the Younger）和法國軍事領袖拿破崙企圖瓜分歐洲大陸和西半球的野心。拿破崙也公開評價吉爾雷的作品「比軍事力量還要強大」。這幅作品被認為是最常被後人模仿的漫畫，吉爾雷亦被後世稱為「政治漫畫之父」（the father of the political cartoon）。

1805年，吉爾雷繪畫的一幅名作《The Plumb-pudding in Danger》，譏諷時任英國首相小威廉·皮特（William Pitt the Younger）和法國軍事領袖拿破崙企圖瓜分歐洲大陸和西半球的野心。圖擷自 維基百科 分享 facebook

1841年創辦的英國周刊《Punch》便是首間將政治漫畫推向民間的報章媒體。它首次以英文單詞「cartoon」形容刊物中的諷刺漫畫（此前英國人稱這類漫畫為comic drawing）。政治漫畫（political cartoon）這媒介便開始廣為大眾認識，亦慢慢由英國傳至世界各地。

要知道，十九世紀普羅大眾的知識水平不高，文盲數目甚多。漫畫比文字更「貼地」，從中表達出來的政治訊息更能鼓動人心，宣傳作用強大。

爭對納粹領袖希特勒的諷刺漫畫。圖擷自 Library of congress 分享 facebook

世界對立形勢 成宣傳工具

而到了二十世紀，洲際戰爭出現，世界呈現出雙方陣營對立的形勢（無論是一戰中的協約國與同盟國、二戰中的盟軍與軸心國、冷戰期間的美國與蘇聯）。因此，國內主要媒體開始作為官方喉舌，槍口一致對外。宣傳戰（War Propoganda）意識甚重的情況下，媒體刊登的漫畫於是成為政府接觸普羅民眾，宣傳政治訊息的重要媒介，希望藉漫畫褒揚政府的決策，貶斥對手的「不合理」行為和「錯誤」的意識形態。

冷戰時代，美蘇兩極陣營對峙。意識形態需要透過不同的宣傳媒介散播，希望一方面鞏固己方陣營的團結聲音，另一方面也冀加強施予對方的興論壓力。在官方的角度來說，漫畫易讀易明，比文字更能吸納民眾的支持，故冷戰期間，兩大陣營更着重以政治漫畫，宣揚其官方意識形態。

美蘇兩大陣營透過政治漫畫，「推銷」自家意識形態的優勝之處

資訊爆炸 政治漫畫或更注目

踏入新世紀，政治漫畫與時並進的本質不變。隨着反恐戰爭、宗教衝突、性小眾、女權運動等議題廣受關注，政治漫畫譏諷的議題不只限於以往的地緣局勢、意識形態論爭等層面，主題更多元化。

各地漫畫家筆尖所到之處，涉及社會全方位的弊病，立場鮮明，內容依舊搞笑啜核。在「圖像行先」的互聯網資訊時代，政治漫畫的好處是可以「速食」。資訊爆炸，長篇大論的文字難以吸引網民「進食」，但漫畫則可簡單表達畫家的立場和意見。

所以，政治漫畫或可在浩瀚無邊的網絡深海裏，找到自強生存的一隅。而廣大讀者則可在文字、圖片之外，找到一種較為輕鬆活潑的方式，排解對於當今時局的不安與無力感。

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文章授權轉載自《香港01》