研究：漫威超級英雄都過胖，英雌則比A片女星還瘦

2019-05-04 18:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



最新研究報告指出，「雷神索爾」或許該考慮改採低卡路里飲食，多喝水、吃全穀物和蔬菜，因為這位揮舞大鎚的英雄人物假如躍出大銀幕、踩上體重計，醫生會告訴他：「你太胖了。」

財經新聞網站MarketWatch報導，最新研究估測3,752位漫威超級英雄電影角色的身體質量指數（BMI）後發現，男英雄顯然都過胖，而通常穿著貼身緊身衣的女英雄則接近體重過輕。BMI是用身高與體重來計算。

伯明罕大學與紐約州立大學奧斯維格分校的研究員指出，若把現實數據套用在這些虛構電影人物身上，可知男英雄上半身過於魁梧造成BMI數值過高，而女英雄腰圍與臀圍比例未免太「超現實」。報告寫道，這些擁有超能力的英雌們腰臀比「比大多數高人氣A片女演員還小」，但這並不令人意外，畢竟漫威漫畫「長期迎合男性讀者的口味」。

這項研究也發現，漫威超級英雄電影的男性角色平均BMI是30.8，漫威女英雄BMI平均值為20.2。根據美國心肺血液學會（NHLBI）的定義，「正常重量」是指BMI介於18.5與24.9之間，若BMI在30以上就被視為肥胖。

這項研究報告發表的時機，正逢數以百萬計的觀眾蜂擁到電影院觀賞漫威最新超級英雄電影「復仇者聯盟：終局之戰」（Avengers: Endgame）。這部迪士尼史詩級鉅片己正以雷霆萬鈞之勢打破票房紀錄，儘管漫威電影宇宙呈現的是想像中的世界，但至少有一點能跟現實世界沾上邊，因為（有雷請注意！）索爾變胖了。

這篇研究報告刊登在「進化行為科學」期刊上，標題是：「多力多滋隊長與肉彈：漫畫與電影中的超常刺激」。

這項研究無意批評漫畫和電影創造出這些「超現實」的體格形象，而是想探討這些角色原始層次上的魅力及其背後的科學因素。

報告撰寫人之一的伯明罕大學博士生強森（ Laura Johnsen）說：「這些角色的體型男的超級雄壯魁梧，女的身材超級凹凸有致，可說是內分泌標記的誇大反映。這些標記已演變成暗指真人的年輕、健康和生育能力。」

數十年來，漫畫中的角色塑造引來批評不斷。最近一項研究就檢視兒童電視節目中形塑男女孩角色的差異，例如女孩角色可能瘦弱嬌小，只能靠施魔法來解決問題；男孩角色則運用科學、技術、工程和數學（STEM）技能和蠻力。

不過，或許情況已稍有改變。