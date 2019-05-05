國際帆船大賽 甲骨文「F50水翼雙體帆船」超吸睛

2019-05-05 15:12 世界日報 記者 世界日報 記者 黃少華 ╱舊金山報導



甲骨文技術專家解讀F50水翼雙體帆船特點 美國隊邀媒體上船解信息實時共享系統 中國隊賽艇有望於3日完成修復 黃少華 分享 facebook 國際帆船大獎賽（SailGP）2019賽季舊金山站的比賽將於5月5日至6日在金門大橋與惡魔島（Alcartraz）之間的海域展開。除了比賽帶給觀眾風馳電掣的快感，甲骨文（Oracle）公司為賽事專用賽艇「F50水翼雙體帆船」所設計的傳感器收集數據和分析系統成為另一個關注的焦點。

國際帆船大獎賽技術指導德魯蒙德（Mike Drummond）表示，F50水翼雙體帆船的辨識系統幫助船員很好地控制船隻。他介紹，船上裝配了1200個傳感器，因為船體很輕，要靠傳感器收集數據，運動員實時做分析，可以得知船的角度和水翼怎樣調整。他強調，六支隊伍的賽艇完全一樣，每一場比賽的獲勝者都是自己的技巧，其它還能改善的是船的設計和風帆。

甲骨文企業雲架構師Edwin Upon補充介紹，甲骨文雲平台是F50水翼雙體帆船很好的基礎，讓運動員有一個好的體驗。當船上系統和賽艇旁邊小船的數據傳輸到數據中心，再去到甲骨文的雲架構，觀眾就會感到親身參與賽事，觀眾與數據中心的距離將大大減少。他表示，數據傳輸速率很快，200毫秒就可以完成，這是很了不起的成就。

國際帆船大獎賽技術總監瓊斯（Wallen Jones）說，每艘賽艇都有天線、專用帶寬，將數據帶回到甲骨文的數據庫，這是非常複雜的工作。但這些數據非常豐富地展示在一個共享平台上，讓各參賽隊能相互了解彼此信息，特別是兩支隊伍非常接近時，透過APP對比信息，讓自己有可能做出更優的戰術改變，這是其它比賽不常見的。此外，岸上比船上得到數據的時間僅慢1秒鐘，這有賴於甲骨文的精妙技術開發。

F50水翼雙體帆船是同類型帆船當中科技含量最高的，正成為行業標準制訂的標竿。透過舊金山獨特的海上比賽環境，這種賽艇理論上50節（60英哩╱時）的航速上限有望被打破。

美國帆船隊特別邀請記者到他們的賽艇上參觀。翼帆調控亨肯（Hans Henken說，當航速可以去到50節，人的感覺就好像磅大雨的天氣下駕車穿梭於高速公路上，要及時換檔及調整車道才能克服高速帶來的風險，既刺激又好玩。他說，要駕馭好賽艇，分析數據非常重要，尤其是要看風浪的數據來決定翼帆的高度和角度。他表示自己曾在舊金山灣區上過學，很期待在家鄉的比賽。

另外，根據記者從中國隊方面了解到的最新消息，在本周二訓練中風帆折斷的賽艇將於5月3日（周五）完成修復，不會耽誤比賽。在澳洲雪梨站受傷的絞盤劉學傷情有所好轉，但尚未明確能否參加舊金山站的比賽，替補隊員楊濟儒已經抵達舊金山，隨時填補劉學和其他中國隊員可能因傷病出現的空缺。