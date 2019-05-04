強暴柏加大酒醉女生 男子被判刑8年

2019-05-04 15:47 世界日報 編譯組╱柏克萊3日電



柏加大女生酒醉被強暴 男生判刑8年 邱鴻安 分享 facebook 柏克萊加大一名20歲女生，兩年前在一個兄弟會派對中喝醉不省人事，事後在校園附近的一個公寓中被人強暴；強暴嫌犯是一名25歲男子，他3日被阿拉米達縣高等法院判刑8年。

此案發生在兩年前(2017年5月14日)，爭論點是：女生自己喝醉，事後向警方報案說被人強暴，她的口供有多真實？而且她被強暴的公寓，是她鄰居的公寓，她為什麼自願進入鄰居公寓？

此案現場是校旁邊牛津街1700號街段的一個公寓。案發夜，女生(法院沒有公布姓名)在一兄弟會派對中喝醉，她回去自己的公寓，但室友不在，公寓鎖上了，她於是無法入內。

當時，她在公寓門前遇到三人：鄰居、鄰居的女友、以及25歲的男被告哈里(Donald Harry)。哈里住在洛杉磯，當天北上柏克萊，剛好遇到女生喝醉。

鄰居對女生說，她可以到他的公寓過夜。

女生的辯護律師說，三人應該報警，或者可以用女生手機中的親友地址，幫她連絡親友，但三人沒有這樣做，卻將女生帶進公寓，並且給她下藥，讓她更加不省人事。在這種情況下，被告可以對她為所欲為。

被告被控口交罪和插入罪，陪審團去年6月已裁定被告罪名成立。女生的律師還說，女生醉得不省人事，根本沒有能力說同意性交；被告卻在沒有取得女生同意下性侵。

被告的律師還說，女生在性交時，發出歡愉的叫聲，證明她是同意性交的；她叫聲太大，鄰居必須打開電視機，用電視聲浪去掩蓋她的叫聲。

主審法官最後的裁決是，原來可以判被告40年刑期，但減輕判刑，只判8年州監獄刑期。