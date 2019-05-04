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日本女師傅成功挑戰把麵包細切過百塊 每片1.1毫米

2019-05-04 13:29香港01 記者歐敬洛／報導

小倉麵包店麵包師傅切出麵包薄度新記錄。圖／香港01提供
小倉麵包店麵包師傅切出麵包薄度新記錄。圖／香港01提供
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你會在早上吃麵包嗎？把果醬塗在兩片吐司上，夾蛋與火腿成為三明治，都是標準的麵包吃法。但這些吐司都是麵包師傅預先把一條很長的麵包切成細份再賣，話說一條長約12厘米的大麵包，可以切成多少份？日本一名麵包師傅使用有30年歷史的簡單機器，成功挑戰把麵包「五餅二魚式」切成過百份，每片僅厚1.1毫米。

日本千葉流山市一間名叫「小倉麵包店」的年輕女店員，是店內的一個麵包師傅。小倉麵包店的一個服務，是可以按顧客需要切指定厚度的麵包。某天她想着挑戰用一台用了30年簡易人手麵包機可以把麵包切多薄，由38塊、47塊、77塊一直增加，用手操控微調切包愈來愈純熟。直至4月最近為止，她的最高記錄是99塊。

每片厚1.1毫米　奇薄無比

但在上周三的24日，女師傅在網上發貼稱她在應一個電視節目的採訪下，試着挑戰切麵包，結果切出了破紀錄的107塊。她把切成薄片的麵包拍照，放到網上。

一條長長的麵包變成細片放在桌上，每片只約1.1毫米奇薄無比。放到餐布上可清楚透視餐布花紋。

太高興忘了錄影

她說道當時把攝影機固定在架上，播着音樂就開始切麵包，花了約半小時切完。心想着上次切了99塊這次可以切多少：「數着數自己也吃了一驚，是107塊！的大叫起來，然後發現剛才自己忘了按錄影鍵。」切包實況丟失了，但最少還有照片做證。

結果，她把這107塊包整成「三色千層酥」，最後讓同場的人一起吃掉。

被問道「還差一塊就108塊是否有點可惜」，女師傅的目標其實是111塊。不過這當然只是挑戰而已：「要做法式千層酥時切多少片？要追求食感，切90片是最好的。」

107塊麵包放平，每塊真的有如紙片。圖擷自Twitter
107塊麵包放平，每塊真的有如紙片。圖擷自Twitter
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放到餐布上，背後都餐布圖案能透視出來。圖擷自Twitter
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