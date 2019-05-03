馬類遺傳多樣性大流失 疑近代養殖行為造成

2019-05-03 22:02 中央社 華盛頓2日綜合外電報導



科學家研究發現，約5500年前人類開始馴養馬以來，馬的遺傳多樣性在前4000年維持不變，卻在過去2至3世紀大幅流失，可能和近代人類養殖馬的行為有關。

法新社報導，由121位科學家組成的國際團隊，對馬類進行歷來最大規模的人類以外物種基因歷史研究，結果於今天發表在科學期刊「細胞」（Cell）。

研究團隊分析在歐洲和亞洲採集到278件樣本的基因組，樣本大多來自過去5000年存在過和現存的馬，也有在不知情之下採集到的驢和騾樣本。

由於古代基因的研究在2010年出現重大技術進展，使得在法國土魯斯（Toulouse）的實驗室進行研究的團隊首次能從骨頭採集分析DNA，並促成一些驚人的發現。

例如有個古代的馬血統至少4000年前還存在在伊比利半島（Iberian Peninsula），隨後卻神秘絕跡。而在歐亞大陸另一端，一個曾在西伯利亞（Siberia）漫步的馬血統，也約在西元前3000年絕跡。

今日只剩2個血統的馬，分別是家馬和又稱蒙古野馬的普氏野馬（Przewalski's horse）。這些馬最可能源自中亞，但這只是假設，因為至今尚未找到牠們的基因祖先。

研究人員表示，過去2至3世紀馬的遺傳多樣性消失速度令他們震驚。而正是在16和17世紀出現馬的「純粹」品種概念。

這份研究的協調人、法國國家科學研究中心（CNRS）和土魯斯大學（University of Toulouse）研究主任奧蘭多（Ludovic Orlando）表示：「現今所有馬的品種，從薛特蘭矮種馬（Shetland pony）到純種馬（Thoroughbred），都是在那時候產生。」

奧蘭多指出，當時很可能偏好的馬的特徵，包括短程內速度快。